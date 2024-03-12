Την αντίθεσή τους στην παραχώρηση σε ιδιώτη, για 50 χρόνια, της παραλίας «Σαχάρα», στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής, εκφράζουν περιβαλλοντικές οργανώσεις με ανοιχτή επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς.

Η παραλία «Σαχάρα» αποτελεί ένα παράκτιο υγροτοπικό και αμμοθινικό οικοσύστημα που προστατεύεται από το νόμο «Περί διατήρησης της βιοποικιλότητας» (3937/2011) και αποτελεί ιδιοκτησία των δημοτικών κοινοτήτων Ν. Ηράκλειας και Ν. Καλλικράτειας.

Το 2013 παραχωρήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ τμήμα του υγροτόπου και στη συνέχεια πωλήθηκε σε ιδιώτη επιχειρηματία που κατασκεύασε εκεί κέντρο εστίασης και διασκέδασης.

Οι οργανώσεις «Καλλιστώ» και «Δράση για την Άγρια Ζωή» ζητούν την επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικής υπαγωγής του υγρότοπου σε καθεστώς προστασίας και την ορθολογική ανάδειξή του, με βάση τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες και χρήσεις που θα ορίζει το νομικό πλαίσιο προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται, σύμφωνα με τις οργανώσεις, επιβεβλημένη η συμμόρφωση του δήμου Ν. Προποντίδας στο υφιστάμενο νομικό καθεστώς του υγρότοπου και συνεπακόλουθα η ακύρωση της από 21/02/2024 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκμίσθωση του υγρότοπου σε ιδιώτη επιχειρηματία για 50 έτη.

Φωτογραφία που παραχώρησε η «Καλλιστώ» με θέμα τις χωματουργικές εργασίες για την εγκατάσταση beach bar στη «Σαχάρα»

Σε σχετική ανακοίνωση των οργανώσεων αναφέρεται ότι ζητείται και η ενεργοποίηση του αρθ. (16) παρ. 2 του ν. 3937/11 περί βιοποικιλότητας, για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, για τη θεσμοθέτηση οικονομικών κινήτρων για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, «στα οποία περιλαμβάνεται, ενδεχομένως, και σύστημα ανταποδοτικών οφελών ως κίνητρο σε ιδιώτες ή τοπικές κοινωνίες για τη διατήρησή τους, με στόχο την αναγνώριση της αξίας των υπηρεσιών και των λειτουργιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα, ειδικότερα όταν διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση».

Κεντρική φωτογραφία της παραλίας Σαχάρα από το visit-halkidiki.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

