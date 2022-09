Ονειρικές εικόνες από το Βόρειο Σέλας στον νυχτερινό ουρανό της βόρειας Αγγλίας – Βίντεο

Τύχη βουνό είχε ένας ερασιτέχνης φωτογράφος – εικονολήπτης στη βόρεια Αγγλία.

Ο Κρις Λόουθερ από το βόρειο Γιορκσάιρ άνοιξε την νύχτα της Δευτέρας την κάμερά του, την έστησε στον κήπο με τον φακό προς τον ουρανό και αφού τη ρύθμισε να γράφει για κάποιες ώρες, πήγε για ύπνο.

Ο Κρις ήλπιζε να καταγράψει πεφταστέρια ή τον πλανήτη Δία, ο οποίος ήταν στο πιο κοντινό και λαμπρότερο σημείο της χρονιάς τη Δευτέρα.

Όταν ξύπνησε και είδε τα μαγικά φώτα από το βόρειο σέλας να τρεμοπαίζουν στην οθόνη του δεν πίστευε στα μάτια του.

Napping photographer wakes to find "spectacular" pictures of Northern Lights on his camera