Στα Ιαματικά Λουτρά των Θερμοπυλών

Του Νικόλα Μπάρδη

Σε μικρή απόσταση από την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, πολύ κοντά στο μνημείο της ιστορικής Μάχης των Θερμοπυλών, συναντούμε τα ιαματικά λουτρά της περιοχής, που είναι γνωστά για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες ήδη από την αρχαιότητα.

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία οι πηγές δημιουργήθηκαν από τον Ήφαιστο, μετά από σχετικό αίτημα της Αθηνάς, έτσι ώστε να πηγαίνει εκεί και να ανακτά τις δυνάμεις του ο Ηρακλής, μετά τους περίφημους άθλους. Σ’ αυτές φαίνεται πως κατέφευγαν και οι Σπαρτιάτες του Λεωνίδα, που ξεκουράζονταν σ’ αυτό το σημείο και βουτούσαν στα ζεστά νερά για να ανακτήσουν τις δυνάμεις, αλλά και να επουλώσουν τις πληγές τους.

Η θερμοκρασία των νερών που αναβλύζουν στην περιοχή φτάνει τους 40°C και έχουν ευεργετικές ιδιότητες για πλήθος παθήσεων. Σύμφωνα με τους ειδικούς τα ιαματικά αυτά νερά βοηθούν ανθρώπους που υποφέρουν από ορθοπεδικές, ρευματικές, γυναικολογικές, νευρολογικές και δερματικές παθήσεις, προσφέροντας ανακούφιση και ενδυναμώνοντας το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Πριν από αρκετά χρόνια, και συγκεκριμένα το 1935, έγινε μία προσπάθεια εκμετάλλευσης και ανάδειξης των πηγών, με τη δημιουργία ενός υδροθεραπευτηρίου, ενός ξενοδοχείου, καθώς και άλλων χώρων αναψυχής. Μετά από ανθρώπινες παρεμβάσεις, το νερό των πηγών ανασηκώθηκε από τη φυσική του ροή, και δημιουργήθηκε ένας καταρράκτης, για να πηγαίνει ο κόσμος εκεί και να απολαμβάνει ένα μασάζ της φύσης, ιδιαίτερα ευεργετικό για τον αυχένα και την μέση. Το θεραπευτικό αυτό κέντρο λειτούργησε για περίπου μισό αιώνα.

Τα τελευταία χρόνια το ξενοδοχείο παραμένει κλειστό, και οι πηγές έχουν ουσιαστικά εγκαταλειφθεί. Δεν υπάρχει μέριμνα, αλλά ούτε και σχέδιο μελλοντικής αξιοποίησής τους. Η είσοδος πια είναι ελεύθερη σε όλον τον κόσμο, όμως το μέρος είναι παρατημένο, χωρίς βασικές υποδομές, αλλά και σύγχρονες ανέσεις. Αν και αρκετοί τουρίστες επισκέπτονται ακόμη την περιοχή, έχοντας δει διάφορα βίντεο στα social media, η επισκεψιμότητα από το 2009 και στο εξής έχει μειωθεί κατακόρυφα, γεγονός που πλήττει ανεπανόρθωτα το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Οι κάτοικοι της Φθιώτιδας θέλουν να δουν ξανά την περιοχή τους να ζωντανεύει, και να αναδειχθεί αυτός ο ιστορικός τόπος με τα ιαματικά λουτρά, που μπορούν να φέρουν νέο κόσμο στην περιοχή, επενδύσεις και φυσικά να ανοίξουν θέσεις εργασίας.

Τα Ιαματικά Λουτρά των Θερμοπυλών βρίσκονται 16 χιλιόμετρα έξω από την Λαμία, και μαζί με τον παρακείμενο ιστορικό χώρο θα μπορούσαν να αποτελέσουν δημοφιλή προορισμό και πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Ήδη πολλοί τουρίστες από την Αθήνα οργανώνουν εκδρομές στην περιοχή, για να δουν από κοντά αυτές τις πηγές και να βουτήξουν στα ζεστά νερά τους, αναζητώντας μερικές στιγμές χαλάρωσης. Προς το παρόν οι πηγές μένουν ανεκμετάλλευτες και είναι προσβάσιμες σε όλους τους ταξιδιώτες, που αναζητούν μία εναλλακτική εμπειρία στην αγκαλιά της φύσης.

