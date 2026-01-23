Η συνεχής αυξητική τάση της θερμοκρασίας τα τελευταία χρόνια, τα ιδιαίτερα θερμά καλοκαίρια και οι λιγότερες ημέρες χιονοκάλυψης αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της κλιματικής εικόνας της Ελλάδας, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά το 2025.

Τα στοιχεία που παρουσίασε η ομάδα του κόμβου πληροφόρησης «Climatebook.gr» αποτυπώνουν την κλιματική αποτίμηση για τη χώρα μας για την περασμένη χρονιά.

Καύσωνες διαρκείας

Όπως επισήμανε ο διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, κι επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ, δρ Κώστας Λαγουβάρδος, το 2025 αποτέλεσε το δεύτερο πιο θερμό έτος για την Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ προσέθεσε ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην Ελλάδα το 2025 ήταν σε όλες τις περιοχές υψηλότερη από τη μέση τιμή της κλιματικής περιόδου 1991-2020.

Ενδεικτικό της συνεχούς αυξητικής τάσης της θερμοκρασίας αποτελεί το γεγονός ότι τα 6 από τα 7 θερμότερα έτη στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί τα τελευταία 7 χρόνια, με τα 3 θερμότερα έτη να καταγράφηκαν μόλις τα τελευταία 3 χρόνια.

«Το 2024 παραμένει το πιο θερμό έτος μακράν που είχαμε ποτέ, ωστόσο το 2025 ήταν επίσης το δεύτερο πιο θερμό έτος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται το καλοκαίρι όπου οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν πάρα πολύ. Το 72% των ημερών του έτους 2025 καταγράφουν θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Ο Μάρτιος είχε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ πολύ υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Στον αντίποδα ο Οκτώβριος ήταν κρύος, ενώ πολύ θερμός και υγρός ο Νοέμβρης. Η τάση δείχνει ξεκάθαρα ότι σημειώνεται άνοδος της θερμοκρασίας. Σημαντικό στοιχείο όμως εδώ είναι ότι δεν θερμαίνονται όλες οι περιοχές με τον ίδιο ρυθμό. Οι περιοχές μακριά από τη θάλασσα, για παράδειγμα στη Δυτική Μακεδονία, η Καστοριά, η Φλώρινα, τα Γρεβενά, έχουν μεγαλύτερη και ταχύτερη αύξηση σε σχέση με άλλες περιοχές», σημείωσε ο κ. Λαγουβάρδος.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο έτος παγκοσμίως με τη μέση θερμοκρασία να ξεπερνάει κατά +1,47 βαθμούς τη μέση τιμή της προβιομηχανικής περιόδου(1850-1900).

Ξηρασία και σφοδρές βροχοπτώσεις, αλλά σύντομες και σε συγκεκριμμένες περιοχές

Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, το ύψος βροχής το 2025 ήταν κοντά στη μέση τιμή των τελευταίων 30 ετών (15ο στην κατάταξη).

Ωστόσο αυτό δεν ισχύει για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, καθώς στα ανατολικά και νότια της χώρας το 2025 ήταν από τα πολύ ξηρά έτη των τελευταίων 30 ετών. Οι περιοχές όπου σημειώθηκαν λιγότερες βροχές σχετικά με την κλιματική τιμή ήταν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πολλά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, καθώς και περιοχές της δυτικής Στερεάς Ελλάδας, όπως η περιοχή του Μόρνου.

Αντίστοιχα, οι περιοχές όπου σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σχετικά με την κανονική τιμή ήταν στην Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία καθώς και στα νησιά του Ιονίου και σε κάποιες περιοχές της Ηπείρου.

Σχετικά με την ξηρασία, όπως προέκυψε από τα στοιχεία που παρουσίασε το climatebook, συνολικά για το 2025, παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα ξηρασίας στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, την Θράκη καθώς και για μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου.

Σε μηνιαία βάση, ο Μάρτιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος ήταν ιδιαίτερα ξηροί για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου η υγρασία εδάφους ήταν ιδιαιτέρως αυξημένη για την Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά Ελλάδα. Κατά τους τρεις τελευταίους μήνες του χρόνου είχαμε σε μεγάλο μέρος της χώρας πλην της Κρήτης επαναφορά της υγρασίας σε κανονικά ή θετικά επίπεδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην συρρίκνωση της τεχνητής λίμνης Μόρνου, όπου όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, κατά τη διάρκεια του 2025, η συρρίκνωση της λίμνης κορυφώθηκε, με την έκταση στις 09/10/2025 να περιορίζεται στα 8.3 km², τιμή που αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 49% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2022 και αποτελεί, όπως τονίστηκε, τη μικρότερη καταγεγραμμένη έκταση της τελευταίας τετραετίας.

Κάηκαν 478.000 στρέμματα

Όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές ο συνολικός αριθμός των καμένων στρεμμάτων ήταν στα 478.000 στρέμματα, πολύ κοντά, όπως υπογραμμίστηκε, στο μέσο όρο της περιόδου 2006-2025 (503.000 στρέμματα).

Η μεγαλύτερη σε έκταση ήταν η πυρκαγιά στη Βολισσό Χίου, η οποία εκτιμάται ότι έκαψε περίπου 66.000 στρέμματα. Ειδικότερα η Χίος ήταν η περιοχή που, όπως επισημάνθηκε από τους ερευνητές, κατέγραψε σημαντικές περιβαλλοντικές απώλειες που στιγμάτισαν το φυσικό της τοπίο.

Όπως τονίστηκε, από τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2025, και συγκεκριμένα τον Ιούνιο και τον Αύγουστο κάηκαν 114.600 στρέμματα, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 13,6% της συνολικής έκτασης του νησιού. Αναλυτικότερα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα μέσα Αυγούστου στη Βορειοδυτική Χίο καταγράφηκε ως η μεγαλύτερη σε έκταση πυρκαγιά της Ελλάδας για όλη την αντιπυρική περίοδο, καταστρέφοντας 66.600 στρέμματα. Νωρίτερα, η αντίστοιχη πυρκαγιά του Ιουνίου είχε ήδη κάψει 48.000 στρέμματα.

Αναφορικά με τα έντονα καιρικά γεγονότα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, 19 καιρικά επεισόδια με έντονες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2025.

Ο αριθμός αυτός, είναι χαμηλότερος από τον ετήσιο μέσο όρο της περιόδου 2000-2025 (~24 επεισόδια). Τα 19 επεισόδια ήταν άμεσα σχετιζόμενα με πλημμύρες, εκ των οποίων 7 συνοδεύτηκαν από ισχυρούς ανέμους και 2 από σίφωνες ξηράς.

Το 2025 είναι το πρώτο έτος από το 2000 χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Ο ετήσιος μέσος όρος της περιόδου 2000-2025 είναι περίπου 11 απώλειες (εξαιρούνται οι απώλειες ζωής που αποδίδονται σε καύσωνες, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας άμεσα συγκρίσιμων στοιχείων αλλά και σε δασικές πυρκαγιές).ανθεκτικά από αυτά που παραλάβαμε», σημειώνεται στην έκθεση του climatebook για την κλιματική αποτίμηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.