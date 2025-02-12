Η ομάδα ακτιβιστών για το κλίμα Friends of the Earth Netherlands παραπέμπει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας την υπόθεση κατά της πετρελαϊκής Shell, καθώς συνεχίζει να επιδιώκει συγκεκριμένο στόχο μείωσης του άνθρακα για την εταιρεία και τα προϊόντα της.

Η Shell κέρδισε τον Νοέμβριο μια έφεση κατά μιας απόφασης ορόσημο του 2021 στην υπόθεση, που απαιτούσε από την εταιρεία να επιταχύνει τις προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων.

Το εφετείο είπε ότι η Shell είχε όντως ευθύνη να μειώσει τις εκπομπές για να προστατεύσει τους ανθρώπους από την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά είπε ότι δεν μπορούσε να καθορίσει συγκεκριμένο στόχο μείωσης για την εταιρεία.

Οι Friends of the Earth, ωστόσο, είπαν ότι εξακολουθούν να βλέπουν «περισσότερες από αρκετές» επιλογές για έναν συγκεκριμένο στόχο.

«Οι δικαστές έχουν ήδη επιβεβαιώσει ότι η Shell είναι υπεύθυνη για τη μείωση των εκπομπών και για τη δική της συμβολή στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα», δήλωσε ο δικηγόρος του ομίλου Ρότζερ Κοξ.

«Υπάρχει αρκετή νομική βάση για να γίνει η απόφαση πιο συγκεκριμένη και ισχυρότερη».

Η αρχική απόφαση του 2021 είχε διατάξει τη Shell να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές άνθρακα κατά 45% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκλήθηκαν από τη χρήση των προϊόντων της.

Ωστόσο, το εφετείο συμφώνησε με τη Shell ότι μια απόλυτη εντολή για μείωση των εκπομπών από τα προϊόντα της θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις παγκοσμίως, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει τους πελάτες να στραφούν από τη χρήση του φυσικού αερίου της Shell σε πιο ρυπογόνο άνθρακα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Wael Sawan, τότε είπε ότι η Shell πίστευε ότι η απόφαση ήταν «η σωστή για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση, την Ολλανδία και την εταιρεία».

Το Ανώτατο Δικαστήριο δε θα επανεξετάσει τα γεγονότα και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στα κατώτερα δικαστήρια, αλλά θα κρίνει εάν οι διαδικασίες ακολουθήθηκαν σωστά και εάν η απόφαση ήταν δεόντως αιτιολογημένη.

Στη συνέχεια, μπορεί είτε να επικυρώσει είτε να ακυρώσει την απόφαση, μετά την οποία η υπόθεση θα μπορούσε να ανατεθεί εκ νέου σε άλλο δικαστήριο.

Η απόφαση αναμένεται το 2026.

Πηγή: reuters.com

