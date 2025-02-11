Όλοι μαζί, θα συμβάλουμε στη δημιουργία πιο ανθεκτικών δασών, έχοντας ως στόχο να επαναφέρουμε το πράσινο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν αγοράστηκαν με τα έσοδα από τη συναυλία – αφιέρωμα στον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου που πραγματοποιήθηκαν στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού και τον δήμο Παιανίας.

Σημείο συνάντησης: Στο χώρο Στάθμευσης στο Δημοσθένειο Ενιαίο Λύκειο Παιανίας

Η δράση θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ.

Πηγή: skai.gr

