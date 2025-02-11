Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Όλοι Mαζί Mπορούμε: Συνεχίζουμε τη δράση μας και αυτήν την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, δενδροφυτεύουμε στην Παιανία

Τα δέντρα αγοράστηκαν με τα έσοδα από τη συναυλία – αφιέρωμα στον Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου σε Πάρνηθα, Υμηττό και Πεντέλη

Ολοι Μαζί Μπορούμε

Όλοι μαζί, θα συμβάλουμε στη δημιουργία πιο ανθεκτικών δασών, έχοντας ως στόχο να επαναφέρουμε το πράσινο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν αγοράστηκαν με τα έσοδα από τη συναυλία – αφιέρωμα στον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου που πραγματοποιήθηκαν στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού και τον δήμο Παιανίας.

Σημείο συνάντησης: Στο χώρο Στάθμευσης στο Δημοσθένειο Ενιαίο Λύκειο Παιανίας

Η δράση θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όλοι Μαζί Μπορούμε δενδροφύτευση Παιανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark