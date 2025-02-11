Χάρη στους κάστορες, οι Τσέχοι φορολογούμενοι γλίτωσαν ένα εκατομμύριο ευρώ, καθώς τα υδρόβια τρωκτικά αποκατέστησαν ένα στρατιωτικό πεδίο στα νότια της Πράγας, προλαβαίνοντας τις μπουλντόζες, όπως έγινε γνωστό από την τσεχική υπηρεσία προστασίας της φύσης.

Το στρατόπεδο του Μπρντι χαρακτηρίστηκε προστατευόμενη φυσική περιοχή το 2016. Οι αρχές θα προχωρούσαν σε έργα περιβαλλοντικής μετατροπής του σε υγροβιότοπο αλλά μια οικογένεια καστόρων είπε να βάλει ένα… δοντάκι για να βοηθήσει.

«Προβλέπαμε να δημιουργήσουμε μαιάνδρους στον ποταμό Κλαμπάβα, κατάντη δύο ελών και να φτιάξουμε δύο ή τρεις λιμνούλες καθώς και μια δεξαμενή καθίζησης», αφηγήθηκε ο Μποχούμιλ Φίσερ, στέλεχος της υπηρεσίας προστασίας της φύσης. Ο βασικός στόχος ήταν να μειωθεί η καθίζηση και να σταματήσει η ροή όξινων υδάτων από τα έλη προς τον ποταμό, καθώς απειλούνταν οι ποταμοκαραβίδες και κινδύνευαν με εξαφάνιση.

Το σχέδιο αυτό έλαβε μια πρώτη έγκριση το 2018 αλλά καθυστέρησε καθώς συνεχίζονταν οι συζητήσεις για τη διαμόρφωση του πρώην στρατοπέδου. Οι υπεύθυνοι δεν υπολόγιζαν ότι θα αναλάμβαναν δράση οι κάστορες, ζώα που με τα έργα τους στα ποτάμια προλαμβάνουν τις πλημμύρες, βελτιώνουν την ποιότητα του νερού και συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα.

«Κατασκεύασαν έναν υγροβιότοπο με πισίνες και κανάλια σε μια ζώνη σχεδόν διπλάσια απ’ όσο υπολογίζαμε» είπε ο Φίσερ. Στη συνέχεια, η οικογένεια «μετακόμισε» σε μια τάφρο απορροής γύρω από τα έλη, στην οποία η υπηρεσία ήθελε να κατασκευάσει μικρά φράγματα. Το έκαναν οι κάστορες και μάλιστα εντελώς δωρεάν, χτίζοντας τέσσερα συνολικά με μοναδικό εργαλείο τα δόντια τους.

«Εμείς ακόμα συζητούσαμε με την εταιρεία υδάτων και με την υπηρεσία δασών στις οποίες ανήκει η έκταση», πρόσθεσε ο Φίσερ.

Από τη δουλειά της οικογένειας των καστόρων, το κράτος εξοικονόμησε περίπου 1,19 εκατ. ευρώ. «Το έργο ολοκληρώθηκε, οι κάστορες είναι φανταστικοί, δεν σπάνε τίποτα και κάνουν αξιόλογη δουλειά», τόνισε.

