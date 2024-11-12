Η Shell ανέτρεψε ιστορική απόφαση για μείωση των εκπομπών άνθρακα - Τι σημαίνει αυτό για το κλίμα

Ολλανδικό εφετείο απέρριψε την Τρίτη απόφαση-ορόσημο για το κλίμα κατά της Shell, καθώς ο πετρελαϊκός γίγαντας είχε διαταχθεί προηγουμένως να μειώσει δραστικά τις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα το 2021.

Η εξέλιξη αυτή, η οποία έρχεται κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της συνόδου κορυφής για το κλίμα COP29 στο Αζερμπαϊτζάν, αποτελεί μια ανατροπή σε μια υπόθεση που δημιουργεί προηγούμενο και θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες για το μέλλον των προσφυγών για το κλίμα.

Το εφετείο της Χάγης ανέφερε ότι, ενώ η Shell υποχρεούται να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, δεν μπορεί να καθορίσει την έκταση αυτών των περικοπών. Επομένως, η υπόθεση κατά της Shell απορρίφθηκε εξ ολοκλήρου.

Τον Μάιο του 2021, το περιφερειακό δικαστήριο της Χάγης είχε αποφασίσει ότι η Shell έπρεπε να μειώσει τις εκπομπές αερίων κατά 45% από τα επίπεδα του 2019 έως το 2030.

Η ετυμηγορία, η οποία εκδόθηκε όταν η Shell είχε την έδρα της στη Χάγη, ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία ήταν υπεύθυνη για όλες τις εκπομπές σε ολόκληρη την αλυσίδα της.

Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που μια εταιρεία κρίθηκε νομικά υποχρεωμένη να ευθυγραμμίσει τις πολιτικές της με τη Συμφωνία του Παρισιού, ένα πλαίσιο που επιδιώκει να αποφεχθούν τα χειρότερα από όσα επιφυλάσσει η κλιματική κρίση, περιορίζοντας τη μέση αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας μεταξύ 1,5 και 2 βαθμών Κελσίου.

Η απόφαση θεωρήθηκε ιστορική στη μάχη για το κλίμα και προκάλεσε ένα κύμα αγωγών κατά άλλων εταιρειών ορυκτών καυσίμων.

Η αγωγή ασκήθηκε κατά της Shell το 2019 από την Milieudefensie, μια περιβαλλοντική ομάδα και το ολλανδικό παράρτημα των «Φίλων της Γης«, μαζί με άλλους έξι φορείς και περισσότερους από 17.000 Ολλανδούς πολίτες.

«Το εφετείο απέρριψε τους ισχυρισμούς της Milieudefensie επειδή το δικαστήριο δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι το κοινωνικό πρότυπο φροντίδας συνεπάγεται την υποχρέωση της Shell να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 45% ή κατά κάποιο άλλο ποσοστό», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Επιπλέον, το δικαστήριο ανέφερε ότι έκρινε ως «αναποτελεσματική» την υποχρέωση της Shell να μειώσει δραστικά τις εκπομπές της κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό, επειδή άλλες εταιρείες θα μπορούσαν να αναλάβουν το συγκεκριμένο μερίδιο του εμπορίου και «αυτό κατά συνέπεια δεν θα οδηγούσε σε μείωση των εκπομπών CO2».

Η Shell από τη μεριά της καλωσόρισε την ανατροπή της υπόθεσης.

«Είμαστε ευχαριστημένοι με την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία πιστεύουμε ότι είναι η σωστή για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση, την Ολλανδία και την εταιρεία μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Wael Sawan. «Ο στόχος μας να γίνουμε μια ενεργειακή επιχείρηση με καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050 παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής μας», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι η τιμή της μετοχής σημειώνει πτώση περίπου 1% από την αρχή του έτους.

Πλήγμα για τον κλιματικό αγώνα

Η Shell άσκησε έφεση κατά της απόφασης του 2021 και στη συνέχεια μετέφερε τα κεντρικά της γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια μετεγκατάσταση που επικρίθηκε ως εν μέρει υποκινούμενη από την ήττα στο δικαστήριο. Η απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου της Χάγης ήταν νομικά δεσμευτική μόνο στην Ολλανδία.

Στις ακροάσεις της έφεσης που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα φέτος, η πετρελαϊκή εταιρεία υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν είχε νομική βάση.

Οι δικηγόροι της Shell υποστήριξαν ότι τα αιτήματα προς τις εταιρείες για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν μπορούν να γίνουν από τα δικαστήρια, αλλά μόνο από τις κυβερνήσεις, ανέφερε το Reuters. Η εταιρεία υποστήριξε επίσης ότι η δικαστική απόφαση θα την ανάγκαζε να συρρικνώσει τις δραστηριότητές της χωρίς κανένα όφελος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

«Η απόφαση αυτή μας επηρεάζει πολύ», δήλωσε ο Donald Pols, διευθυντής της Milieudefensie. «Είναι ένα βήμα πίσω για εμάς, για το κίνημα υπέρ του κλίματος και για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αλλά όσοι μας γνωρίζουν, ξέρουν ότι δεν θα τα παρατήσουμε», πρόσθεσε. «Είναι ενθαρρυντικό ότι ο δικαστής αποφάσισε ότι η Shell είναι υπεύθυνη για τη μείωση των εκπομπών και ότι οι εταιρείες πρέπει επίσης να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για μαραθώνιο και όχι για σπριντ και ο αγώνας δεν έχει ακόμη τελειώσει», τόνισε.

Η καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι μακράν ο μεγαλύτερος παράγοντας που συμβάλλει στην κλιματική κρίση, αντιπροσωπεύοντας περισσότερα από τα τρία τέταρτα των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

«Η απόφαση απογοήτευσε τους ακτιβιστές του κλίματος, οι οποίοι έχουν πανηγυρίσει μια σειρά από υψηλού προφίλ επιτυχίες για το κλίμα στα δικαστήρια τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Tom Cummins, υψηλόβαθμο στέλεχος στην Ashurst.

«Οι ακτιβιστές για το κλίμα θα επισημάνουν επίσης τη διαπίστωση του δικαστηρίου ότι εταιρείες όπως η Shell υπόκεινται στην υποχρέωση περιορισμού των εκπομπών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και έχουν ευθύνη για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού του 2015», πρόσθεσε ο Cummins. «Το συμπέρασμα αυτό είναι πιθανό να χρησιμοποιεί σε παρόμοιες δίκες», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

