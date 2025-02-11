Για πρώτη φορά, καταγράφηκε φωλιά πράσινης θαλάσσιας χελώνας (Chelonia mydas) στη Ρόδο, σηματοδοτώντας μια πιθανή επέκταση της περιοχής αναπαραγωγής του είδους στη Μεσόγειο. Η ανακάλυψη έγινε από τον ΑΡΧΕΛΩΝ τον Ιούνιο του 2024, κατά τη διάρκεια ερευνών στις παραλίες του νησιού, στο πλαίσιο έργου για τον βιώσιμο τουρισμό που χρηματοδοτείται από το TUI Care Foundation.

Η φωλιά βρέθηκε στον Κόλπο Απολακκιάς, στη δυτική ακτή της Ρόδου. Στις 22 Ιουνίου, εντοπίστηκαν ίχνη ενήλικης πράσινης χελώνας που οδήγησαν σε μια φωλιά με 86 αυγά, 78 από τα οποία εκκολάφτηκαν επιτυχώς.

Το είδος αυτό κινδυνεύει με εξαφάνιση παγκοσμίως και η πρόσφατη ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς υποδηλώνει μια εν δυνάμει μετατόπιση στις περιοχές αναπαραγωγής της πράσινης χελώνας, πιθανώς λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή.

«Η ανακάλυψη φωλιάς πράσινης χελώνας στη Ρόδο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κατανόηση της αναπαραγωγής των θαλάσσιων χελωνών», δήλωσε ο βιολόγος Κώστας Τενεκετζής, υπεύθυνος της σχετικής έρευνας. «Αυτό ενισχύει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και προστασία των βιοτόπων των χελωνών»

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ μαζί με τους ερευνητές του Υδροβιολογικού Σταθμού του ΕΛΚΕΘΕ στη Ρόδο και με τοπικούς εθελοντές κατέγραψε επίσης επτά φωλιές χελώνας Καρέττα (Caretta caretta) στην ίδια παραλία, η οποία βρίσκεται σε περιοχή του δικτύου NATURA 2000.

Οι προσπάθειες παρακολούθησης και προστασίας θα συνεχιστούν, με στόχο την πλήρη κατανόηση αυτής της νέας τάσης αναπαραγωγής και τη συμβολή στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών.



Πηγή: skai.gr

