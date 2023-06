Ο καπνός από τις πυρκαγιές του Καναδά φτάνει εντός της ημέρας στη Νορβηγία

Νορβηγοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο καπνός από τις καναδικές πυρκαγιές που έχουν τυλίξει περιοχές των ΗΠΑ και του Καναδά σε πυκνή ομίχλη αναμένεται να φθάσει στη Νορβηγία εντός της ημέρας.



Οι επιστήμονες του Νορβηγικού Ινστιτούτου Κλιματικής και Περιβαλλοντικής Έρευνας (NILU) χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο πρόβλεψης για να εκτιμήσουν πώς ο καπνός θα «ταξίδευε» στην ατμόσφαιρα. Ο καπνός μετακινήθηκε πάνω από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία από την 1η Ιουνίου, και οι παρατηρήσεις στη νότια Νορβηγία έχουν καταγράψει αυξανόμενες συγκεντρώσεις σωματιδίων, ανέφερε το ανεξάρτητο ερευνητικό ίδρυμα.



«Μπορεί να μπορούμε να δούμε κάποια ομίχλη ή να μυρίσουμε καπνό», είπε ο Νικόλαος Ευαγγελίου, ανώτερος ερευνητής του NILU. Ωστόσο, δυεκρίνισε, δεν πιστεύουμε ότι ο αριθμός των σωματιδίων στον αέρα εδώ στη Νορβηγία θα είναι αρκετά μεγάλος ώστε να είναι επιβλαβής για την υγεία μας.



Η ανατολική ακτή των ΗΠΑ αντιμετωπίζει επικίνδυνα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις πυρκαγιές που καίνε στον Καναδά. Ο καπνός έχει επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους, έχει ακυρώσει πτήσεις στα μεγάλα αεροδρόμια, έχει αναβάλει τους αγώνες του πρωταθλήματος μπέιζμπολ και έχει έκανε τους Αμερικανούς να θυμηθούν και πάλι τις μάσκες της εποχής της πανδημίας. Ο Καναδάς έχει ζητήσει βοήθεια για την καταπολέμηση περισσότερων από 400 πυρκαγιών σε όλη τη χώρα.



