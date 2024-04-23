TÜV AUSTRIA Hellas και Ξενοδοχειακός Όμιλος SANI/ IKOS: Μεγάλη πρωτοβουλία αναδοχής μελισσιών για την ανασυγκρότηση της βιοποικιλότητας της Πάρνηθας μετά τις πυρκαγιές

Με στόχο την ανασυγκρότηση της βιοποικιλότητας της Πάρνηθας, του μεγαλύτερου πνεύμονα της Αττικής, μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών, η TÜV AUSTRIA Hellas και ο ξενοδοχειακός Όμιλος Sani/Ikos, στο πλαίσιο των προγραμμάτων βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούν, δημιούργησαν το πρόγραμμα SAVE THE BEE - The Parnitha Bee Project. Ειδικότερα, η TÜV AUSTRIA Hellas και ο Όμιλος SANI/IKOS αναλαμβάνουν από κοινού την αναδοχή μελισσιών, αντικαθιστώντας όλα τα καταγεγραμμένα μελίσσια που χάθηκαν στις πυρκαγιές. Χάρη στο SAVE THE BEE - The Parnitha Bee Project, περίπου 235 χιλιάδες στρέμματα γης στην Πάρνηθα θα επωφεληθούν από την επικονίαση, καθώς 1.500.000 μέλισσες θα γονιμοποιήσουν 19,4 δισεκατομμύρια λουλούδια, σε βάθος τριετίας. Την εξασφάλιση τροφής, αλλά και την καθημερινή φροντίδα και συντήρηση των μελισσιών αναλαμβάνουν οι ανάδοχοι του προγράμματος, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες μελισσοκόμους του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Βee for Planet.

Σε επόμενο στάδιο, σχεδιάζεται επίσης, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό-EΛΓΟ «Δήμητρα», η δημιουργία βοτανόκηπων κοντά στα μελίσσια, για την τροφή των μελισσών. Παράλληλα, το Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει αναλάβει την εποπτεία και τις μετρήσεις που σχετίζονται με την πρόοδο του έργου, ώστε να αποτυπωθεί και να καταγραφεί η αλλαγή της βιοποικιλότητας στις περιοχές επίδρασης των μελισσών και εκτός αυτών στα προσεχή τρία χρόνια.

Η επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος έγινε με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Γης - 22 Απριλίου, στην περιοχή της Πάρνηθας, παρουσία των ανάδοχων του, TÜV AUSTRIA Hellas και Sani/Ikos Group, του Φορέα Υλοποίησης Bee for Planet και της Περιφέρειας Αττικής, με την αιγίδα της οποίας υλοποιείται το πρόγραμμα. Οι εργαζόμενοι των δύο εταιρειών και οι οικογένειές τους, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τα οφέλη του στη βιοποικιλότητα της Πάρνηθας, μέσα από διάφορες ψυχαγωγικές και ενημερωτικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Προηγήθηκε ξενάγηση στα τρία κομβικά σημεία τοποθέτησης των μελισσιών, στους Θρακομακεδόνες, τη Φυλή και τη Βαρυμπόμπη, καθώς και αναλυτική ενημέρωση για τα στάδια επίβλεψης, καταγραφής και μελέτης του προγράμματος από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δείτε το βίντεο της δράσης

H κα Ελένη Ανδρεάδη Δ/τρια Βιωσιμότητας & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Sani/Ikos σημείωσε: “Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο των μελισσιών για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, όπως η Πάρνηθα, στον Όμιλο Sani/Ikos αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την ΤÜV Austria Hellas σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της φυσικής αναγέννησης της βιοποικιλότητας του βουνού. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στα προγράμματα προστασίας σημαντικών οικοσυστημάτων της Μεσογείου, όπως τα δάση, οι υγρότοποι της Σάνης στην Χαλκιδική, οι πληθυσμοί δελφινιών του Θερμαϊκού και οι αποικίες επικονιαστικών εντόμων, τα οποία υλοποιούμε στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής μας στρατηγικής».

O κ. Ιωάννης Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV Austria Hellas, τονίζοντας τη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον επεσήμανε: “Είναι σημαντικό όλοι μας, πρώτα από όλα ως πολίτες, αλλά και ως υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες, να αναλαμβάνουμε δράση σε ζητήματα που μας αφορούν. Η Πάρνηθα είναι ο κύριος πνεύμονας πρασίνου για την Αττική, ο οποίος έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές από το 2007. Στην TÜV Austria Hellas, έχοντας στον πυρήνα των υπηρεσιών μας τη βιωσιμότητα και την «πράσινη» ανάπτυξη, θεωρούμε καθήκον μας να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα που θα ενισχύσει την φυσική αποκατάστασή του και που προωθεί ένα πιο πράσινο μέλλον για τις επόμενες γενιές”.

«Η Περιφέρεια Αττικής συγχαίρει τη σημαντική πρωτοβουλία «SAVE THE BEE» για την Πάρνηθα στέλνοντας παράλληλα ένα σπουδαίο μήνυμα ευαισθητοποίησης και κυρίως δράσης για την αποκατάσταση, αλλά και την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, του πλανήτη και την ευημερία των ανθρώπων» τόνισε από την πλευρά της η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, κα Λουκία Κεφαλογιάννη.

Η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμβολή των πολυτίμων υποστηρικτών:

• Ευρωκλινική, για την ευγενική προσφορά ιατρικού προσωπικού

• Τμήμα επαγγελματικού μακιγιάζ του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, που ανέλαβε το face painting των μικρών προσκεκλημένων

• Φυσικό μεταλλικό νερό ΘΕΟΝΗ, για την προσφορά σε χάρτινες ανακυκλώσιμες συσκευασίες νερού

• Εταιρία επικοινωνίας AIA Relate, για τις ενέργειες επικοινωνίας και προώθησης του προγράμματος.

Το SAVE THE BEE - The Parnitha Bee Project προβλέπει επίσης δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα και ευαισθητοποίησης του κοινού πάνω σε θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας, με στόχο την κινητοποίηση και τη συνεργασία των πολιτών, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.



