Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Βρίσα, στη νότια Λέσβο. Η φωτιά κατακαίει δασικές εκτάσεις αλλά και περιοχές με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, περί τις 4:30 το απόγευμα οι φλόγες έλαβαν κατεύθυνση προς την περιοχή του "Αγίου Φωκά". Η νέα αυτή εξέλιξη ανάγκασε την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τον Δήμο Δυτικής Λέσβου να αιτηθούν επιπλέον ενίσχυση σε εναέρια πυροσβεστικά μέσα.

Άμεσα υπήρξε ανταπόκριση του αιτήματος: στον τόπο της πυρκαγιάς έσπευσαν ένα ελικόπτερο "Bell", τρία αεροσκάφη "Air Tractor" από την Αγχίαλο και δύο ακόμη αεροσκάφη της ίδιας κατηγορίας από την Αλεξανδρούπολη, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Στόχος ο έλεγχος των πύρινων μετώπων πριν τη δύση του ηλίου

Όπως ανέφεραν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, ο βασικός στόχος είναι οι δυνάμεις πυρόσβεσης να καταφέρουν να περιορίσουν τη φωτιά, "κυκλώνοντας" τα πύρινα μέτωπα πριν τη δύση του ηλίου. Όταν τα εναέρια μέσα αποχωρήσουν λόγω της νύχτας, οι επίγειες δυνάμεις θα επιχειρήσουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της κατάστασης και να αποτρέψουν περαιτέρω επέκταση των φλογών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

