αρπαγή βρέφους στα Καμίνια

Αυτό είναι το βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται η αρπαγή του δύο μηνών βρέφους στα Καμίνια, που λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Καλλιρόης. Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη ένας ανήλικος Έλληνας, ο οποίος εξετάζεται και για την υπόθεση αρπαγής του βρέφους στην Ομόνοια.

Στο βίντεο που βρίσκεται στα χέρια των Αρχών και παρουσιάζει το skai.gr, φαίνεται άγνωστος άντρας με γοργά βήματα να κινείται στους δρόμους των Καμινίων, σπρώχνοντας το καρότσι με το βρέφος που είχε αρπάξει - σύμφωνα πάντα με τη μητέρα του βρέφους- λίγη ώρα νωρίτερα από την ακτή Κονδύλη.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του βρέφους:

Ωστόσο, πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν με κυριότερο γιατί η μητέρα πήγε στο ΑΤ βραδινές ώρες ενώ το βρέφος είχε πέσει θύμα αρπαγής - σύμφωνα με την ίδια - το μεσημέρι.

Στους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, που ασχολούνται με τη μυστηριώδη αυτή υπόθεση, η ίδια κατέθεσε πως ο άγνωστος της άρπαξε το βρέφος όταν η ίδια του το εμπιστεύτηκε προκειμένου να μπει σε σούπερ μάρκετ για να αγοράσει τρόφιμα και κατόπιν σε φαρμακείο της περιοχής. Τότε, σύμφωνα πάντα με τη μητέρα, ο άγνωστος βρήκε την ευκαιρία και εξαφανίστηκε παίρνοντας μαζί του το βρέφος.

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα του βρέφους έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η υπόθεση αυτή έχει προβληματίσει έντονα την ΕΛΑΣ, καθώς είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες.

