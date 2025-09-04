Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 11:00 π.μ., στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του Πολεμικού Μουσείου, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη του στρατιωτικού τουρισμού, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Όπως ανακοινώθηκε, το σχέδιο αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Στρατιωτικού Τουρισμού, η οποία συστάθηκε το 2024 με κοινή υπουργική απόφαση, και του Πολεμικού Μουσείου, το οποίο ορίστηκε φορέας συντονισμού και υλοποίησης, με το Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη το 2021 μεταξύ των υπουργείων Εθνικής 'Αμυνας, Πολιτισμού και Τουρισμού.

Στόχος του εγχειρήματος είναι η προστασία και ανάδειξη της στρατιωτικής ιστορίας και κληρονομιάς της χώρας, η δημιουργία ενός ελκυστικού και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος και η ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Ελλάδας.

Κατά την εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του σχεδίου, οι προβλεπόμενες δράσεις, καθώς και οι προοπτικές που ανοίγονται για τη σύνδεση της στρατιωτικής ιστορίας με την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.