Max Mudie: «Αιχμαλώτισε» με τον φακό του μια ευρεία γκάμα μανιταριών – Το αποτέλεσμα θα σας εντυπωσιάσει (φωτό) Περιβάλλον 11:13, 23.10.2023

Ακόμη και με πάνω από 140.000 είδη μανιταριών καταγεγραμμένα σε όλον τον κόσμο, συνεχώς γίνονται καινούργιες ανακαλύψεις