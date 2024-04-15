Παράλληλα με τις ακραία υψηλές τιμές θερμοκρασίας του αέρα που παρατηρούνται στη χώρα μας, και η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας βρίσκεται σε πρωτοφανή για την εποχή υψηλά επίπεδα. Ήδη σε περιοχές του Νοτίου Ιονίου και των Δωδεκανήσων παρατηρούνται τιμές άνω των 20 °C στα πρώτα 10 εκ βάθος στην επιφάνεια της θάλασσας.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024, σε σχέση με την περίοδο 2008-2023. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εντοπίζονται στο Βόρειο Αιγαίο όπου ξεπερνούν τοπικά και τους 5 °C.

Μπορείτε να βλέπετε τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας από δορυφορικές παρατηρήσεις πατώντας εδώ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.