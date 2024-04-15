Παράλληλα με τις ακραία υψηλές τιμές θερμοκρασίας του αέρα που παρατηρούνται στη χώρα μας, και η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας βρίσκεται σε πρωτοφανή για την εποχή υψηλά επίπεδα. Ήδη σε περιοχές του Νοτίου Ιονίου και των Δωδεκανήσων παρατηρούνται τιμές άνω των 20 °C στα πρώτα 10 εκ βάθος στην επιφάνεια της θάλασσας.
Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024, σε σχέση με την περίοδο 2008-2023. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εντοπίζονται στο Βόρειο Αιγαίο όπου ξεπερνούν τοπικά και τους 5 °C.
Μπορείτε να βλέπετε τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας από δορυφορικές παρατηρήσεις πατώντας εδώ.
