Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος (ή Μεγάλο Κοραλιογενές Φράγμα, Great Barrier Reef) στη βορειοανατολική Αυστραλία, υφίσταται αυτή τη στιγμή το χειρότερο επεισόδιο λεύκανσης που έχει παρατηρηθεί ποτέ εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Σύμφωνα με την αυστραλιανή Αρχή του Θαλάσσιου Πάρκου και του Μεγάλου Φράγματος, το 73% των υφάλων του Φράγματος έχει υποστεί ζημιά, σε μία τεράστια οικολογική καταστροφή.

«Το συσσωρευμένο πλήγμα που υπέστη το φετινό καλοκαίρι το φράγμα ήταν μεγαλύτερο απ' αυτά που είχε υποστεί τα προηγούμενα καλοκαίρια», υπογραμμίζει σε ανακοίνωση η Αρχή.

Αυτό το νέο επεισόδιο μαζικής λεύκανσης, το οποίο ανακοινώθηκε το Μάρτιο, οφείλεται στην άνοδο της θερμοκρασίας του νερού και είναι το πέμπτο μέσα σε οκτώ χρόνια.

Παρατηρήσεις από αέρος έδειξαν ότι περίπου 730 ύφαλοι, από τους περισσότερους από 1.000 που παρατηρήθηκαν, έχουν λευκανθεί, ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή του θαλάσσιου πάρκου.

Το φαινόμενο αυτό προκαλείται από την άνοδο της θερμοκρασίας του νερού. Όταν οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν, το κοράλι γίνεται λευκό και πεθαίνει.

«Πρόκειται για το σοβαρότερο γεγονός που έχει παρατηρηθεί στο νότιο τμήμα του υφάλου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρίτσαρντ Λεκ, υπεύθυνος του WWF Αυστραλίας για τους ωκεανούς. Χαρακτήρισε «τρομακτικό» το γεγονός ότι η λεύκανση έχει «επεκταθεί περισσότερο» σε ζώνες τις οποίες δεν είχε μέχρι τώρα προσβάλει.

Το φαινόμενο αυτό απειλεί την επιβίωση των κοραλιογενών υφάλων στις τέσσερις άκρες του κόσμου, ανάμεσα στους οποίους και το Μεγάλο Κοραλιογενές Φράγμα, προειδοποίησε επίσης προχθές, Δευτέρα, η Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Ο Μεγάλος Κοραλιογενής Ύφαλος, ο οποίος εκτείνεται σε 2.300 χιλιόμετρα κατά μήκος της ακτής της πολιτείας του Κουίνσλαντ, θεωρείται συχνά η μεγαλύτερη ζωντανή δομή στον κόσμο. Φιλοξενεί μια εξαιρετικά πλούσια βιοποικιλότητα, με περισσότερα από 600 είδη κοραλιών και 1.625 είδη ψαριών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.