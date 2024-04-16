Μία σπάνια στιγμή κατέγραψε με την κάμερα του ο Alejandro Vega: Μια οικογένεια από φάλαινες φυσητήρες κοιμούνται μαζί και επιπλέουν γαλήνια στα νερά του ωκεανού.

Η μαμά, η κόρη και ο μικρός γιος μένουν ακίνητοι για λίγα λεπτά , καθώς κοιμούνται κατακόρυφα μέσα στη θάλασσα.

Το βίντεο κυκλοφόρησε αρχικά το 2023 αλλά τώρα έγινε viral.

Οι φάλαινες φυσητήρες κοιμούνται κατακόρυφα στο νερό γιατί είναι η πιο αποδοτική ενεργειακά θέση. Επιπλέον, έτσι βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, για να αναπληρώσουν την παροχή οξυγόνου και να παραμείνουν σε εγρήγορση σε πιθανές απειλές

Ο κατακόρυφος βαθυς ύπνος των φυσητήρων φαλαινών ανακαλύφθηκε τυχαία για πρώτη φορά το 2008, όταν μια ομάδα βιολόγων από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία έπεσε πάνω σε αυτές τις φάλαινες που έμοιαζαν να μην έχουν καμία επικοινωνία με το περιβάλλον τους.

Οταν ένα από τα πλοία σκούντησε κατά τύχη μία από αυτές, το ζώο ξύπνησε και μαζί του ολόκληρη η ομάδα.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η φάλαινα φυσητήρας κοιμάται αρκετές σύντομες, φορές όλη τη μέρα με χρόνο μεταξύ 6 και 24 λεπτών.

Σε βαθύ ύπνο πέφτουν μόνο για το 7% περίπου αυτού του χρόνου.



Πηγή: skai.gr

