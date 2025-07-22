Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισλανδία: Το ηφαίστειο που δεν... κοιμάται - Εντυπωσιακές εικόνες από το πύρινο ποτάμι

Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο της Ισλανδίας που δεν ηρεμεί ποτέ - Λάτρεις του φαινομένου, σπεύδουν να το δουν και να το απαθανατίσουν

Ηφαίστειο

Ενεργοποιήθηκε το περίφημο ηφαίστειο στη Χερσόνησο Ρέικιανεκ της Ισλανδίας, το οποίο αναβλύζει λάβα που ξεχύνεται σαν πύρινο ποτάμι.

Δείτε τις εντυπωσιακές εικόνες: 

Τα τελευταία χρόνια είναι συνεχής η ηφαιστειακή του δραστηριότητα. Λόγω της ενεργοποίησης έκλεισε η περίφημη γαλάζια λίμνη Μπλου Λαγκούν αλλά παρόλα αυτά δεν απειλούνται οικισμοί.

Λάτρεις του φαινομένου, σπεύδουν από κοντινά σημεία, που επιτρέπουν οι αρχές να το δουν και να το απαθανατίσουν.

volcano

volcano

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ηφαίστειο Ισλανδία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark