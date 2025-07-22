Ενεργοποιήθηκε το περίφημο ηφαίστειο στη Χερσόνησο Ρέικιανεκ της Ισλανδίας, το οποίο αναβλύζει λάβα που ξεχύνεται σαν πύρινο ποτάμι.

Δείτε τις εντυπωσιακές εικόνες:

Τα τελευταία χρόνια είναι συνεχής η ηφαιστειακή του δραστηριότητα. Λόγω της ενεργοποίησης έκλεισε η περίφημη γαλάζια λίμνη Μπλου Λαγκούν αλλά παρόλα αυτά δεν απειλούνται οικισμοί.

Λάτρεις του φαινομένου, σπεύδουν από κοντινά σημεία, που επιτρέπουν οι αρχές να το δουν και να το απαθανατίσουν.

Πηγή: skai.gr

