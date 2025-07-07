Ξαναβρυχάται το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι στην Ινδονησία

Το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι στην ανατολική Ινδονησία εξερράγη σήμερα εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος περίπου 18 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις αρχές, μόνον μερικές εβδομάδες ύστερα από άλλη έκρηξή του που προκάλεσε την ακύρωση πολλών πτήσεων προς το Μπαλί.

Η έκρηξη στο ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, ύψους 1.584 μέτρων που βρίσκεται στο τουριστικό νησί Φλόρες, άρχισε στις 11:05 τοπική ώρα (06:05 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας.

«Σημειώθηκε έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι (…) εκτοξεύοντας τέφρα που παρατηρήθηκε να φτάνει σε ύψος περίπου 18.000 μέτρων πάνω από την κορυφή» του, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, NTT mengalami erupsi pada Senin (07/07).



Letusan ini mengakibatkan hujan pasir dan kerikil di Kecamatan Wulanggitang. pic.twitter.com/HsdYzJ7xV0 — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) July 7, 2025

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές. Εξάλλου δεν έχουν ανακοινωθεί ακυρώσεις πτήσεων.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μπαλί εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά παρά την έκρηξη του ηφαιστείου, δήλωσε στο AFP υπάλληλος της υπηρεσίας πελατών του φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου InJourney Airports.

Προς το παρόν το ινδονησιακό υπουργείο Μεταφορών και ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου του Μπαλί δεν έχουν ανταποκριθεί σε προσπάθεια επικοινωνίας του AFP.

Το επίπεδο της ενεργοποίησης του ηφαιστείου είναι «πολύ υψηλό, χαρακτηρίζεται από εκρήξεις και συνεχείς δονήσεις», δήλωσε ο διευθυντής της Υπηρεσίας Γεωλογίας, ο Μουχάμαντ Ουάφιντ, σε ανακοίνωση.

Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους να μην έχουν καμία δραστηριότητα σε ακτίνα έξι χιλιομέτρων γύρω από το ηφαίστειο και να φορούν μάσκες για να προστατευθούν από την ηφαιστειακή τέφρα.

Τον Ιούνιο, δεκάδες πτήσεις με προορισμό και προέλευση το Μπαλί ακυρώθηκαν μετά την έκρηξη του ίδιου ηφαιστείου. Ηφαιστειακή τέφρα έπεσε σε πολλές κοινότητες γύρω από το ηφαίστειο, αναγκάζοντας την απομάκρυνση των κατοίκων τουλάχιστον ενός χωριού.

Το ηφαίστειο αυτό στο ανατολικό τμήμα του νησιού Φλόρες βρίσκεται σε απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων ανατολικά του Μπαλί.

Το Λάκι-Λάκι, που σημαίνει «άνδρας» στα ινδονησιακά, βρίσκεται δίπλα σε άλλο ηφαίστειο, λιγότερο ενεργό, αλλά πιο ψηλό, το οποίο φτάνει στα 1.703 μέτρα, το Περεμπουάν, η ονομασία του οποίου σημαίνει «γυναίκα».

Τον Νοέμβριο, το Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι είχε ενεργοποιηθεί ξανά αρκετές φορές, προκαλώντας τον θάνατο 9 ανθρώπων και υποχρεώνοντας χιλιάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, όπως και την ακύρωση πολλών διεθνών πτήσεων προς το Μπαλί.

Το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας βρίσκεται στον αποκαλούμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

