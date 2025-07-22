Στην καταγγελία ότι ένα εστιατόριο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής σερβίρει προστατευόμενο είδος καρχαρία προχώρησε η Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea, η οποία αναφέρει ότι το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στη Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας την άμεση διερεύνηση και την επιβολή κυρώσεων σε όλους τους υπεύθυνους.

Το νέο περιστατικό παράνομης αλίευσης, εμπορίας κι επίδειξης αυστηρά προστατευόμενου είδους καρχαρία ήρθε στο φως μέσω βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το συγκεκριμένο εστιατόριο, ως «κράχτης».

Στο βίντεο απεικονίζεται το είδος Alopias superciliosus (Αλόπιας ο Μεγαλόματος), είδος του οποίου η αλιεία, εκφόρτωση, πώληση κι επίδειξη απαγορεύεται αυστηρά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το εστιατόριο πιθανότατα πουλούσε τον καρχαρία ως «Γαλέος».

Ο παγκόσμιος πληθυσμός του έχει αξιολογηθεί στην Κόκκινη Λίστα των Απειλούμενων Ειδών της IUCN ως Ευάλωτος (Vulnerable) που σημαίνει πως απειλείται με εξαφάνιση, ενώ στην πρόσφατη ανανέωση του Κόκκινου Καταλόγου της Ελλάδας δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για την αξιολόγηση του πληθυσμού.

Ταυτόχρονα ο Αλόπιας ο Μεγαλόματος ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ με μια σειρά ευρωπαϊκών νομοθεσιών και συστάσεων της Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με έρευνα της iSea, περισσότερα από το 60% των προϊόντων καρχαριών και σαλαχιών στις ελληνικές αγορές φέρουν λανθασμένη ή καθόλου σήμανση, συχνά ως «κάλυψη» για το εμπόριο προστατευόμενων ειδών, τα οποία απαγορεύεται να αλιεύονται και να πωλούνται ως «Γαλέος», «Ρίνα» και «Βάτος».

Η iSea καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε έρευνα για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, την επιβολή κυρώσεων, και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων πρόληψης κι ενημέρωσης για την προστασία των θαλάσσιων ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Πηγή: skai.gr

