«Η δημιουργία δύο νέων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο, είναι αναμφίβολα μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, την οποία χαιρετίζουμε. Περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο και τα μέτρα στη δημόσια διαβούλευση που μόλις ξεκίνησε και θα τοποθετηθούμε αναλυτικά». Αυτό επισημαίνει το WWF σε ανακοίνωσή του.

Προσθέτει δε, ότι «τώρα είναι η στιγμή η κυβέρνηση να προχωρήσει με την ίδια αποφασιστικότητα και για τις δεκάδες άλλες προστατευόμενες περιοχές που παραμένουν σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, περιμένοντας ολοκλήρωση μελετών και έκδοση προεδρικών διαταγμάτων».

Το WWF τονίζει τέλος, «τη σημασία της συνεργασίας και συστράτευσης όλων των φορέων, έτσι ώστε τα θαλάσσια πάρκα να μη μείνουν στα χαρτιά, καθώς μόνο με συντονισμένη δράση μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και να αποδώσουν σημαντικά οφέλη για τη φύση και τον άνθρωπο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.