Μια συγκινητική είδηση έρχεται από το Πακιστάν, όπου καμήλα απέκτησε μια νέα ευκαιρία στη ζωή, χάρη στην τοποθέτηση προσθετικού ποδιού από φιλοζωική οργάνωση.

Η Cammie, όπως την ονόμασαν οι διασώστες της, είναι το πρώτο μεγάλο ζώο στη χώρα στο οποίο και γίνεται τοποθέτηση τεχνητού άκρου, σύμφωνα με τον κτηνίατρο Dr. Babar Hussain, ο οποίος ηγήθηκε της σχετικής πρωτοβουλίας.

Η ιστορία της Cammie είναι σπαρακτική:

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το πόδι της ακρωτηριάστηκε από αγρότη που ξέσπασε πάνω της την οργή του γιατί μπήκε στην περιουσία του αναζητώντας τροφή.

