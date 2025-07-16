Ένα ηφαίστειο εξερράγη σήμερα στη νοτιοδυτική Ισλανδία, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ εικόνες, που μεταδίδονται απ' ευθείας από μέσα ενημέρωσης, δείχνουν να υψώνεται καπνός καθώς και σημαντική ροή λάβας, σ' αυτή την τελευταία μιας σειράς εκρήξεων που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια κοντά στην πρωτεύουσα.

Η νησιωτική αυτή χώρα στον βόρειο Ατλαντικό, η οποία συχνά περιγράφεται ως γη πάγου και φωτιάς, με το πλήθος των παγετώνων και των ηφαιστείων της, έχει καταγράψει πλέον δώδεκα εκρήξεις από το 2021, όταν επαναδραστηριοποιήθηκαν γεωλογικά συστήματα στη χερσόνησο Ρέικιανες, και εννέα από τα τέλη του 2023.

Το μάγμα διαπέρασε τον φλοιό της Γης ανοίγοντας μια μεγάλη σχισμή μήκους 700 ως 1.000 μέτρων, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

🌋🇮🇸An eruption has begun at the Reykjanes volcano in Iceland — the 12th time in 4 years



A crack, formed by the eruption, stretches for about a kilometer. According to local media, residents of the town of Grindavik have been evacuated.



The volcano last became active in April… pic.twitter.com/mfo0rt8kwf — NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2025

«Αυτή τη στιγμή δεν απειλεί οποιεσδήποτε υποδομές», αναφέρει η μετεωρολογική υπηρεσία στην ανακοίνωσή της. «Με βάση τις μετρήσεις GPS και τις ενδείξεις παραμόρφωσης, είναι πιθανό να πρόκειται για μια σχετικά μικρή έκρηξη».

Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Κέφλαβικ της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ δεν έχουν επηρεασθεί.

Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RUV μετέδωσε, επικαλούμενο την αστυνομία, πως παραθεριστές απομακρύνθηκαν από το Blue Lagoon, ένα γεωθερμικό θέρετρο πολυτελείας, και από τη γειτονική πόλη Γκρίνταβικ.

Το Γκρίνταβικ, όπου ζούσαν σχεδόν 4.000 άνθρωποι πριν λάβουν διαταγή, το 2023, να το εκκενώσουν, έχει παραμείνει έκτοτε σχεδόν έρημο, από το φόβο της λάβας και των σεισμών που σχετίζονται με τις ηφαιστειακές εκρήξεις.

Οι εκρήξεις στο Ρέικιανες δεν έχουν απειλήσει μέχρι στιγμής το Ρέικιαβικ ούτε έχουν εκτοξεύσει μεγάλους όγκους τέφρας στη στρατόσφαιρα, ώστε να δημιουργηθούν προβλήματα στην αεροπορική κυκλοφορία.

Ειδικοί έχουν πει πως οι εκρήξεις στην περιοχή μπορεί να επαναλαμβάνονται περιοδικά για δεκαετίες, ακόμη και για αιώνες.

Αυτές οι εκρήξεις σχισμής, όπως είναι γνωστές, χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι η λάβα βγαίνει από μεγάλες ρωγμές μάλλον, παρά από ένα κεντρικό κρατήρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

