Πυρκαγιά στη Νίβρυτο Γόρτυνας Ηρακλείου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με στόχο την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νίβρυτος του Δήμου Γόρτυνας. Περισσότερα από 10 πυροσβεστικά οχήματα έχουν ήδη κινητοποιηθεί στο σημείο, συνοδευόμενα από τουλάχιστον 20 πυροσβέστες, ενώ ενισχύσεις παρέχουν τρεις ομάδες ΕΜΟΔΕ.

Στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συμμετέχουν και δύο εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας. Ωστόσο, το έργο κατάσβεσης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή, οι οποίοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες περιορισμού της εξάπλωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

