Φωτιά στο Μενίδι

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο ξέσπασε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα στο Μενίδι.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Σύμφωνα με αναφορές οι φλόγες μαίνονται σε υπαίθριο χώρο επί της οδού Τατοΐου και Κηφισίας και καίει ξυλεία και παλέτες.

Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο με 30 πυροσβέστες,12 οχήματα και 1 Ε/Π.

Mήνυμα για τη φωτιά εξέδωσε το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των επικίνδυνων καπνών στην περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 19, 2025

H Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.

