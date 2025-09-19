Φωτιά στο Μενίδι

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο ξέσπασε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα στο Μενίδι.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Σύμφωνα με αναφορές οι φλόγες μαίνονται σε υπαίθριο χώρο επί της οδού Τατοΐου και Κηφισίας και καίει ξυλεία και παλέτες.
Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο με 30 πυροσβέστες,12 οχήματα και 1 Ε/Π.
Mήνυμα για τη φωτιά εξέδωσε το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των επικίνδυνων καπνών στην περιοχή.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 19, 2025
🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Επικίνδυνοι καπνοί
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki…
H Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.
