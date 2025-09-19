Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυρκαγιά στο Μενίδι: Καίει παλέτες και ξυλεία - 112 για καπνούς - Δείτε βίντεο

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο, επί της οδού Τατοΐου και Κηφισίας στο Μενίδι - Διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Τατοΐου

UPDATE: 18:06
Φωτιά στο Μενίδι

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο ξέσπασε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα στο Μενίδι.

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

φεςφςφς

Σύμφωνα με αναφορές οι φλόγες μαίνονται σε υπαίθριο χώρο επί της οδού Τατοΐου και Κηφισίας και καίει ξυλεία και παλέτες.

Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο με 30 πυροσβέστες,12 οχήματα και 1 Ε/Π.

γρεγε

Mήνυμα για τη φωτιά εξέδωσε το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα εξαιτίας των επικίνδυνων καπνών στην περιοχή.

H Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα Μενίδι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark