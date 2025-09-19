Μανώλης Χαρούλης: Ένας άνθρωπος που «αναπνέει» τέχνη

Στα Έξω Λακώνια της Κρήτης, σ' ένα μικρό εργαστήρι που μυρίζει μέταλλο, πέτρα και μνήμες, ο Μανώλης Χαρούλης δίνει στα υλικά δεύτερη ζωή.
Από την ανακατασκευή αντικειμένων της Σπιναλόγκας μέχρι τις λύρες από τσίγκινα κουτιά, η ζωή του είναι μια αδιάκοπη ιστορία δημιουργίας.
Με την πρώτη ματιά, το εργαστήρι του μοιάζει χαώδες, όμως αν σταθείς λίγο ανακαλύπτεις την κρυμμένη τάξη μέσα στην αταξία – όπως ακριβώς εκείνος ανακαλύπτει τη μεταμόρφωση ενός υλικού σε κομμάτι κρητικής τέχνης.
Ο κυρ Μανώλης αναπνέει τέχνη και αυτή η φλόγα πέρασε σαν κληρονομιά και βρήκε τον δρόμο της στον γιο του, τον τραγουδοποιό Γιάννη Χαρούλη.
Τι είπε ο ίδιος σε ζωντανή σύνδεση στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για την τέχνη του, τη συμμετοχή του σε ταινίες και σε σειρές, αλλά και για τα παιδιά του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.