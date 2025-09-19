Μανώλης Χαρούλης: Ένας άνθρωπος που «αναπνέει» τέχνη

Στα Έξω Λακώνια της Κρήτης, σ' ένα μικρό εργαστήρι που μυρίζει μέταλλο, πέτρα και μνήμες, ο Μανώλης Χαρούλης δίνει στα υλικά δεύτερη ζωή.

Από την ανακατασκευή αντικειμένων της Σπιναλόγκας μέχρι τις λύρες από τσίγκινα κουτιά, η ζωή του είναι μια αδιάκοπη ιστορία δημιουργίας.

Με την πρώτη ματιά, το εργαστήρι του μοιάζει χαώδες, όμως αν σταθείς λίγο ανακαλύπτεις την κρυμμένη τάξη μέσα στην αταξία – όπως ακριβώς εκείνος ανακαλύπτει τη μεταμόρφωση ενός υλικού σε κομμάτι κρητικής τέχνης.

Ο κυρ Μανώλης αναπνέει τέχνη και αυτή η φλόγα πέρασε σαν κληρονομιά και βρήκε τον δρόμο της στον γιο του, τον τραγουδοποιό Γιάννη Χαρούλη.

Τι είπε ο ίδιος σε ζωντανή σύνδεση στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για την τέχνη του, τη συμμετοχή του σε ταινίες και σε σειρές, αλλά και για τα παιδιά του.

