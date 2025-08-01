Ιούλιος 2025: Ο δεύτερος θερμότερος για Βόρεια και Στερεά Ελλάδα από το 2010

Ο δεύτερος θερμότερος από το 2010 και μετά ήταν ο Ιούλιος του 2025 στη Βόρεια και Στερεά Ελλάδα, όπως αναφέρει το meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 μέχρι σήμερα, τον Ιούλιο του 2025 η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε όλες τις περιοχές της χώρας (σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019).

Όπως τονίζει το meteo.gr/EAA, o Ιούλιος του 2025 χαρακτηρίστηκε από σταθερά υψηλές θερμοκρασίες, με αποκορύφωμα τα διαδοχικά κύματα καύσωνα την περίοδο 14-28 Ιουλίου.

Ειδικότερα, στη Βόρεια και τη Στερεά Ελλάδα, ο Ιούλιος 2025 ήταν ο 2ος θερμότερος από το 2010, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο και στα Νησιά Αιγαίου & Δωδεκάνησα ο 3ος θερμότερος, ενώ στην Κρήτη και στη Δυτική Ελλάδα & Ιόνιο ο 4ος και ο 5ος θερμότερος, αντίστοιχα, από το 2010.

Στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με το meteo.gr/ ΕΑΑ η μέση μηνιαία τιμή απόκλισης της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +2,1 ° C, με 25 από τις 31 ημέρες του μήνα να είναι πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 24 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, όπου η μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κυμάνθηκε κατά 1,3ºC πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Μπορείτε να βλέπετε τις αποκλίσεις των τιμών της μέγιστης θερμοκρασίας ανά περιφέρεια και ανά μήνα από τη σελίδα του meteo.gr/ΕΑΑ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πηγή: skai.gr

