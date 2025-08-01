Eπιστήμονες «οπλίζουν» τα κέρατα ρινόκερων με ραδιενέργεια

Nα ενσωματώσουν ραδιενεργό υλικό στα κέρατα ρινόκερων, στο πλαίσιο πάταξης του φαινομένου της λαθροθηρίας, επιδιώκουν οι επιστήμονες, ώστε να είναι ανιχνεύσιμα από τα συστήματα ασφαλείας στα τελωνεία παγκοσμίως.

Το εγχείρημα, γνωστό ως Rhisotope Project, ξεκίνησε επίσημα από το Πανεπιστήμιο του Witwatersrand, μετά από έξι χρόνια ερευνών και δοκιμών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διαδικασία είναι απολύτως ασφαλής για τα ζώα, όπως επιβεβαιώθηκε σε πιλοτική μελέτη με 20 ρινόκερους.

«Στόχος μας είναι η μαζική εφαρμογή της τεχνολογίας Rhisotope για την προστασία ενός από τα πλέον εμβληματικά και απειλούμενα είδη της Αφρικής», δήλωσε η επικεφαλής του πρότζεκτ, Jessica Babich.

Ο καθηγητής James Larkin πρόσθεσε πως τα τελωνειακά συστήματα μπορούν να εντοπίσουν ακόμα και κέρατα που μεταφέρονται σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια.

Η Νότια Αφρική φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό ρινόκερων στον κόσμο, αλλά περισσότερα από 400 ζώα θανατώνονται ετησίως για τα κέρατά τους, τα οποία καταλήγουν κυρίως σε ασιατικές αγορές.

Οι λευκοί ρινόκεροι θεωρούνται απειλούμενοι, ενώ οι μαύροι είναι είδος υπό εξαφάνιση.

Πηγή: skai.gr

