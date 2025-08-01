Ηράκλειο: Σύσταση Περιφερειακού Οργάνου για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Υπογράφηκε σήμερα η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και επτά κορυφαίων Επιστημονικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, σηματοδοτώντας την έναρξη δημιουργίας του «Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή». Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, τόνισε ότι «πρέπει να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Όχι μόνο μελέτες, αλλά και αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν με τη συνεργασία όλων», επισημαίνοντας τη σημασία της δράσης και της συλλογικότητας.

Ο νέος μηχανισμός φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κόμβος επιστημονικής γνώσης, εφαρμοσμένων δράσεων και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Κρήτη. Στο εγχείρημα συμμετέχουν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο ΕΛΓΟ «Δήμητρα».

Επιστημονική παρακολούθηση και ευελιξία στην πράξη

Η λειτουργία του μηχανισμού θα εποπτεύεται μέσα από ένα Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο θα συγκεντρώνει, θα αναλύει και θα αξιολογεί δεδομένα για την εξέλιξη των δράσεων, εξασφαλίζοντας τη συνεχή προσαρμογή τους όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Τη σημασία της πρωτοβουλίας υπογράμμισαν με δηλώσεις τους εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, όπως ο πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νίκος Κατσαράκης, ο πρόεδρος του ΙΤΕ Βασίλειος Χαρμανδάρης, η καθηγήτρια Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης Μαρία Κανακίδου, ο αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, ο Δρ Ντίνος Μυλωνάς από το ΕΛΚΕΘΕ και ο αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Αναστασάκης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και χαρακτηρίζεται ως πρότυπη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, συνδέοντας την επιστημονική τεκμηρίωση με την πρακτική εφαρμογή στο πεδίο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.