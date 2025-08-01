Περιφέρεια Κρήτης: Νέος Περιφερειακός Μηχανισμός για την Κλιματική Αλλαγή – Στ. Αρναουτάκης: «Ώρα για πράξεις, όχι μόνο θεωρία»

Η Περιφέρεια Κρήτης προχωρά στη δημιουργία ενός νέου Περιφερειακού Μηχανισμού για την Κλιματική Αλλαγή, επιδιώκοντας να μετατρέψει τις θεωρητικές προσεγγίσεις σε απτές λύσεις και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθεκτικότητα της περιοχής.

Κατά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και επτά κορυφαίων επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, υπογράμμισε την αναγκαιότητα να «περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Όχι μόνο μελέτες, αλλά και αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν με τη συνεργασία όλων». Η σύμβαση αυτή ενισχύει τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καθημερινή πραγματικότητα και τα προβλήματα της Κρήτης, ενδυναμώνοντας τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Ανθεκτικότητας

Ο νέος Μηχανισμός, που θα λειτουργήσει ως κόμβος επιστημονικής γνώσης, εφαρμοσμένων δράσεων και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, στοχεύει στην προσαρμογή της Κρήτης στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Στην προσπάθεια αυτή συσπειρώνουν τις δυνάμεις τους:

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)

Το Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο ΕΛΓΟ «Δήμητρα»

Κεντρικό εργαλείο του μηχανισμού αποτελεί το νέο Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο θα αναλαμβάνει τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου των δράσεων, με δυνατότητα προσαρμογής όπου χρειάζεται.

Επιστημονική Συνέργεια και Κοινωνική Συμμετοχή

Την αξία αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας ανέδειξαν, με δημόσιες τοποθετήσεις τους, ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νίκος Κατσαράκης, ο Πρόεδρος του ΙΤΕ Βασίλειος Χαρμανδάρης, η Καθηγήτρια Χημείας Μαρία Κανακίδου (Πανεπιστήμιο Κρήτης), ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, ο εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ Δρ. Ντίνος Μυλωνάς, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Αναστασάκης.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ακόμα, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΛΜΕΠΑ Αθανάσιος Μαλάμος, ο συντονιστής του έργου, καθηγητής Εμμανουήλ Καραπιδάκης, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι Διονυσία Κολοκοτσά (Πολυτεχνείο Κρήτης), Νεκτάριος Χρυσουλάκης (ΙΤΕ) καθώς και από την Περιφέρεια, η Συντονίστρια Ομάδας Έργου Ευγενία Στυλιανού και η προϊσταμένη Κλιματικής Αλλαγής, Ελένη Καργάκη.

Το έργο αποτελεί μια πρότυπη πρωτοβουλία της Περιφέρειας και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, με στόχο τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή, προς όφελος της κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

