Ταξίδι στο Πάρκο των Ελαφιών της Νάρα (φωτογραφίες)

Η Νάρα ήταν πριν 1.300 χρόνια η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, πολύ πριν το Κιότο, και είναι γνωστή για τoυς πανέμορφους ναούς της και τα θεσπέσια πάρκα της.

Ανάμεσα σε αυτά και το ονομαστό Πάρκο Ελαφιών της Νάρα, όπου τα γλυκύτατα τετράποδα επιτρέπουν να τα χαϊδέψεις και να τα ταΐσεις.

Τα ιερά στη σιντοϊστική θρησκεία ελάφια περιπλανιούνται ελεύθερα και τα τελευταία χρόνια απέκτησαν τον χαρακτηρισμό «δόλια ελάφια» λόγω της ολοένα και πιο απαιτητικής συμπεριφοράς τους.

Όσες και όσοι επισκεφθούν τη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου και θελήσουν να βρεθούν στο Πάρκο Ελαφιών της Νάρα μπορούν από τον περασμένο Δεκέμβριο να ταξιδέψουν εκεί με ένα «Deer Train»!

Στο εσωτερικό του, το νέο «Deer Train» είναι διακοσμημένο με καθίσματα με πουά που παραπέμπουν στο τρίχωμα των «δόλιων ελαφιών», αξιαγάπητες εικόνες ελαφιών, πάτωμα που μοιάζει καλυμμένο με χορτάρι· ακόμη και χειρολαβές σε σχήμα ελαφιού για να κρατιέται ο επιβαίνων στην περίπτωση που οι θέσεις είναι κατειλημμένες.

