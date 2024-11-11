Εκκληση κατοίκων Βαλ Ντι Λέντρο στον πάπα Φραγκίσκο για αιωνόβιο έλατο στην Ιταλία

Κάτοικοι της κοιλάδας Βαλ Ντι Λέντρο, στην περιφέρεια Τερντίνο Άλτο Άντιτζε της βορειοανατολικής Ιταλίας, ζητούν από τον πάπα Φραγκίσκο να λάβει υπόψη την έκκλησή τους: με επιστολή που δημοσιοποίησαν μέσω του ιστότοπου Change.org, απευθύνθηκαν στον ποντίφικα και του ζήτησαν «να αποτρέψει το κόψιμο αιωνόβιου έλατου που βρίσκεται στο Τρεντίνο», το οποίο αναμένεται να μεταφερθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και να στολιστεί για τα Χριστούγεννα.

«Παναγιώτατε, σας καλούμε να έρθετε στην κοιλάδα μας και να επισκεφθείτε τα τόσο όμορφα μέρη μας», προσθέτουν οι κάτοικοι του Τρεντίνο.

Η έκκλησή τους αριθμεί ήδη πάνω από 40.000 υπογραφές. Αποκαλούν το έλατό τους, «πράσινο γίγαντα», διότι η ιστορία του ξεπερνά τους δύο αιώνες και το ύψος του τα 30 μέτρα. Βρίσκεται εκεί ακριβώς όπου, κάποτε, είχαν χαραχθεί τα σύνορα της Ιταλίας με την Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία, κοντά στη λίμνη Γκάρντα.

Ο δήμος του Λέντρο ετοιμάζεται να ξοδέψει 60.000 ευρώ για τη μεταφορά του «πράσινου γίγαντα» στο Βατικανό. Στην έκκληση ζητείται το ποσό αυτό να διατεθεί για τις ανάγκες των 5.000 κατοίκων της περιοχής, όπως π.χ. για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, με προσλήψεις οικογενειακών γιατρών.

Οικολογικές οργανώσεις της περιοχής αποτάθηκαν εξάλλου σε δικηγόρο, στον οποίο ζήτησαν να δραστηριοποιηθεί ώστε να αποτραπεί -ή τουλάχιστον να αναβληθεί- το κόψιμο του ιστορικού αυτού δέντρου. Κάτοικοι και οργανώσεις ελπίζουν να εισακουσθεί η έκκλησή τους και βασίζονται κυρίως στην έντονη οικολογική ευαισθησία του πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος έχει θέσει το περιβάλλον στο επίκεντρο εγκυκλίων του, εμπνεόμενος μεταξύ άλλων από πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Οι κάτοικοι της κοιλάδας Λέντρο έχουν παρουσιάσει επίσης εναλλακτική πρόταση: να τοποθετηθεί στο Βατικανό ένα δέντρο το οποίο θα φτιαχτεί με ξύλα από μικρότερα δέντρα τα οποία ξεριζώθηκαν ή έσπασαν εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών. Ένα δέντρο με «καλλιτεχνικές παρεμβάσεις», το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, με διαφορετικό στολισμό, και τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

