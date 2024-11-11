ΟΗΕ: Το 2024 θα είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) του ΟΗΕ μόλις ανακοίνωσε ότι το 2024 αναμένεται να είναι η θερμότερη χρονιά στον κόσμο που έχει καταγραφεί, όπως μεταδίδει το BBC News.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) του ΟΗΕ αναφέρει ότι η παγκόσμια μέση θερμοκρασία μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου ήταν περίπου 1,54 βαθμούς Κελσίου πάνω από την αντίστοιχη του 19ου αιώνα.

Στο Παρίσι το 2015, σχεδόν 200 χώρες δεσμεύτηκαν να προσπαθήσουν να περιορίσουν τη μακροπρόθεσμη αύξηση της θερμοκρασίας σε αυτό το επίπεδο, ελπίζοντας να αποφύγουν μερικές από τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο, ο ΟΗΕ λέει ότι αυτός ο στόχος του 1,5 C δεν έχει ακόμη «παραβιαστεί», επειδή αναφέρεται σε μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

