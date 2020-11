Ένας παράξενος μεταλλικός μονόλιθος ανακαλύφθηκε στην έρημο της Γιούτα από πλήρωμα ελικοπτέρου που περνούσε από την περιοχή, αφήνοντας τις τοπικές αρχές έκπληττες.

Το ελικόπτερο με προσωπικό υπηρεσίας για την άγρια ζωή βρισκόταν στην περιοχή για να μετρήσει πρόβατα. Είπαν ότι ο μονόλιθος φαινόταν να έχει «φυτευτεί» στο έδαφος ανάμεσα στους κόκκινους βράχους.

Σύμφωνα με το BBC, δεν υπάρχουν ενδείξεις για το ποιος μπορεί να τον τοποθέτησε εκεί. Το ύψος του μονόλιθου φτάνει τα 3,6 μέτρα.

A mysterious object resembling the plank sculptures of the late artist John McCracken has been discovered in a remote area of the Utah desert https://t.co/E1ephci4G8