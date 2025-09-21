Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο - Απεστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 21:00 σε ξερά χόρτα, μεταξύ των περιοχών Λουτρόπυργος και Νεράκι, όπου βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες. Για προληπτικούς λόγους, στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους μέσω του 112, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Όπως αναφέρεται στο μήνυμα: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Νεράκι της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

