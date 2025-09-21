Το 2ο Διεθνές Συνέδριο Smart Islands στο Καστελόριζο: Στήριξη και Ανάπτυξη των Μικρών Νησιών

Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτροπή της ερημοποίησης κρίσιμων περιοχών, όπως τα ακριτικά νησιά, πραγματοποιούνται στο Καστελόριζο (20-21 Σεπτεμβρίου) οι εργασίες του 2ου διεθνούς συνεδρίου Smart Islands. Το συνέδριο στοχεύει στη στήριξη και ενίσχυση των μικρών νησιών, μέσα από καινοτόμες προτάσεις και λύσεις, τόσο άμεσες όσο και μακροπρόθεσμες, που χαρακτηρίζονται από εφικτό και ανέξοδο χαρακτήρα. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από τον Διεθνή Ελληνικό Σύνδεσμο (International Hellenic Association - IHA) και τους Δήμους Μεγίστης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Καλυμνίων και Κηφισιάς, τελώντας υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Κατά τη διάρκεια των εργασιών, εκπρόσωποι ομογενειακών οργανώσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αγοράς, κάτοικοι και απόδημοι αντάλλαξαν απόψεις και κατέθεσαν προτάσεις για τα άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά: ενέργεια, νερό, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, ψηφιακός μετασχηματισμός και προσβασιμότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν τα απτά θετικά αποτελέσματα από το 1ο συνέδριο Smart Islands το 2024 στην Ψέριμο, τα οποία αναδείχθηκαν ως παράδειγμα προς μίμηση για το φετινό συνέδριο. Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, Θεόδωρος Σπαθόπουλος, ευχήθηκε ανάλογη επιτυχία και στο 2ο συνέδριο, δίνοντας έμφαση στη συμβολή του απόδημου Ελληνισμού, τον οποίο χαρακτήρισε ως "ανέκαθεν στρατευμένο στην υπηρεσία της πατρίδας και ιδιαίτερα ευαίσθητο στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη κρίσιμων εθνικά περιοχών". Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, με μήνυμά του, υπογράμμισε τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας στα μικρά νησιά, αλλά και της συνέργειας μεταξύ των φορέων. Όπως ανέφερε, "αναδεικνύεται ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης ως φορέας σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών που συνδέουν την τεχνολογία με την κοινωνική και οικονομική πρόοδο, καταδεικνύοντας ότι τα 'έξυπνα' νησιά μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα πράσινης ανάπτυξης και ανθεκτικότητας". Ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθηγητής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκε στα μέτρα και τις ρυθμίσεις που έχουν υιοθετηθεί για την ενίσχυση της νησιωτικότητας. Όπως υπογράμμισε, "ποτέ άλλοτε Κυβέρνηση δεν είχε διαθέσει τόσο οργανωμένα πόρους και μηχανισμούς για να αναδείξει τη νησιωτικότητα και τις ιδιαιτερότητές της. Αυτό απαιτεί εξειδικευμένους πόρους, αλλά και θεσμική θωράκιση του ρόλου των νησιών". Τόνισε επίσης ότι πάνω από το 25% του ελληνικού ΑΕΠ παράγεται ή αφορά τα νησιά και τη θαλάσσια οικονομία, επισημαίνοντας την ανάγκη οργανωμένης στήριξης των νησιών σε κοινωνικό, γεωπολιτικό και περιφερειακό επίπεδο. Χαιρετισμούς απέστειλαν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης και η πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα Άλισον Ντούνκαν.

Συνεργασία φορέων για την ενίσχυση των μικρών νησιών

Η φωνή των νέων και η σημασία της παραμονής στον τόπο τους

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Στον ρόλο της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη χάραξη ουσιαστικών προτάσεων και πολιτικών αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ, πρώην υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Παπάς. Τόνισε ότι αποτελεί καθήκον η συνεργασία ώστε τα μικρά, απομακρυσμένα νησιά να έχουν ίσες ευκαιρίες και στήριξη. Ο δήμαρχος Καλύμνου, Γιάννης Μαστροκούκκος, μέσω της αντιδημάρχου Πόπης Κουτούζη, υπογράμμισε το επιτυχές παράδειγμα της Ψερίμου, όπου η συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την αυτοδιοίκηση οδήγησε σε χειροπιαστά αποτελέσματα: φωτισμό στους δημοτικούς δρόμους, ανακαίνιση σχολείου και παιδικής χαράς, ενίσχυση του ιατρείου και κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου για το νησί. Την ικανοποίησή του για τη συνδιοργάνωση του συνεδρίου και ως Α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ εξέφρασε ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον ΙΗΑ για την έμπνευση και τη διαρκή στήριξη του Ελληνισμού διεθνώς. Τόνισε ότι το συνέδριο αποτελεί "πολιτική πράξη ενότητας και ευθύνης" και εξέφρασε τη δέσμευση για συνεχή στήριξη του Καστελόριζου, τονίζοντας την ανάγκη θεσμικής θωράκισης της "υιοθέτησης" μικρών νησιών από μεγαλύτερους δήμους. Ο δήμαρχος Πλατανιά και μέλος της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννης Μαλανδράκης, γνωστοποίησε την πρόθεση θεσμικής στήριξης των μικρών νησιών από μεγαλύτερους δήμους της Κρήτης, ώστε να διασφαλιστεί σταθερή υποστήριξη για έργα υποδομής και βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Ο δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, δήλωσε έτοιμος να συμβάλει σε όποιες αποφάσεις ληφθούν για το νησί, καθώς και στην κατάρτιση τεχνικής μελέτης για την κατασκευή ελικοδρομίου στην Ψέριμο. Δήλωσε επίσης πως, συνοδευόμενος από μηχανικούς του Δήμου, επισκέφθηκε την πλατεία Φυλής για την ανακατασκευή της και την επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Καστελόριζου, ενώ διερευνήθηκε η δυνατότητα κατασκευής υποστηρικτικού χώρου στη νήσο Ρω. Ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, χαρακτήρισε "ηθική υποχρέωση και ευθύνη" τη στήριξη του Καστελόριζου, επισημαίνοντας την εθνική σημασία ενίσχυσης του νησιού και προτείνοντας εθνικό σχέδιο "υιοθεσίας" για την κάλυψη των αναγκών των μικρών νησιών. Ο αντιδήμαρχος Σύμης, Νικήτας Γρύλλης, αναφέρθηκε στα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά, όπως η μείωση πληθυσμού, υπογεννητικότητα, υψηλό κόστος ενέργειας και μεταφορών, πίεση υποδομών από τον υπερτουρισμό, και ζήτησε δίκαιη ανάπτυξη και ίσες ευκαιρίες, με θεσμική κατοχύρωση ειδικών πόρων για τις υποδομές και ευελιξία στην υιοθέτηση λύσεων έξυπνης ανάπτυξης.Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι παρεμβάσεις νεαρών κατοίκων του νησιού. Ο 22χρονος Νικόλαος Καραβέλαντζης, εγγονός πρώην δημάρχου, μετέφερε τις ανησυχίες και τα όνειρα των συνομηλίκων του, ζητώντας ενότητα και δράση για να μπορέσουν οι νέοι να παραμείνουν στον τόπο τους. Στο ίδιο μήκος κύματος, μαθητής του τοπικού Λυκείου εξέφρασε την αγωνία του για το μέλλον του στο νησί, σημειώνοντας: "Θέλω να μείνω στο νησί μου και να μη φύγω, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ κι εγώ με τον τουρισμό. Δεν ξέρω όμως τι θα μπορούσα να κάνω γι΄ αυτό". Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, οι δήμαρχοι Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κηφισιάς, Πλατανιά, Πυλαίας-Χορτιάτη και ο γενικός γραμματέας Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος επισκέφθηκαν τη νήσο Ρω, όπου απέτισαν φόρο τιμής στο μνημείο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, γνωστής ως Κυρά της Ρω, σε μια σεμνή τελετή που έκλεισε με τον εθνικό ύμνο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.