Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τιμήθηκε στο Σαουθάμπτον με το Μετάλλιο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Στόνι Μπρουκ, την ανώτατη διάκριση του αμερικανικού ιδρύματος, σε μια τελετή που ανέδειξε το πολυετές έργο του για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η βράβευση συνοδεύτηκε από περιήγηση στον κόλπο Σίνεκκοκ, όπου ο Πατριάρχης ενημερώθηκε από ερευνητές για την επιτυχημένη αποκατάσταση του τοπικού οικοσυστήματος. Η επίσκεψη υπογράμμισε τον ρόλο του Βαρθολομαίου, γνωστού διεθνώς ως Πράσινου Πατριάρχη, στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη συνεισφορά του Πανεπιστημίου Στόνι Μπρουκ στην έρευνα των θαλάσσιων επιστημών.

Παραλαμβάνοντας το μετάλλιο, ο Πατριάρχης απηύθυνε έκκληση για συνεχή δράση υπέρ του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμο δώρο Θεού». Από την πλευρά της, η πρύτανης του Στόνι Μπρουκ, Αντρέα Γκόλντσμιθ, χαρακτήρισε τον Βαρθολομαίο ηγετική φωνή που ανέδειξε όχι μόνο την επιστημονική αλλά και την ηθική διάσταση της κλιματικής κρίσης. Η εκδήλωση, με τίτλο «Ωκεανοί της Ελπίδας: Ο Πράσινος Πατριάρχης αναγνωρίζει την αποστολή των θαλάσσιων επιστημών του Στόνι Μπρουκ στο Σαουθάμπτον», συγκέντρωσε πανεπιστημιακούς, κληρικούς και μέλη της τοπικής κοινωνίας.

Νωρίτερα, ο Πατριάρχης επιβιβάστηκε στο ερευνητικό σκάφος Πέκονικ-Σαουθάμπτον και περιηγήθηκε στον κόλπο Σίνεκκοκ, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και άλλους κληρικούς. Οι καθηγητές Κρις Γκόμπλερ και Έλεν Πίκιτς παρουσίασαν τα αποτελέσματα της δεκαετούς έρευνάς τους για την οικολογία της περιοχής.

Η διαχρονική συμβολή του Βαρθολομαίου στην προστασία του περιβάλλοντος

Η επίσκεψη εντάσσεται στη μακρά σειρά περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών του Οικουμενικού Πατριάρχη, που από τη δεκαετία του 1990 έχει διοργανώσει διεθνή συμπόσια για το περιβάλλον σε θάλασσες και ποτάμια ανά τον κόσμο. Σημαντικός σταθμός αυτής της διαδρομής υπήρξε το 2017, όταν υπέγραψε μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο κοινή διακήρυξη, προειδοποιώντας για τις συνέπειες της οικολογικής ανισορροπίας και καλώντας σε άμεση δράση προς όφελος των μελλοντικών γενεών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.