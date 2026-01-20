Κρατώντας σημαίες και αναμμένα καπνογόνα, χιλιάδες αγρότες διαδήλωσαν σήμερα έξω από την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, διαμαρτυρόμενοι για τη συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur, παραμονή της ψηφοφορίας με αντικείμενο την προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Γάλλοι, Ιταλοί, Βέλγοι, ακόμη και Πολωνοί αγρότες, συγκεντρώθηκαν γύρω στο μεσημέρι έξω από το ευρωκοινοβούλιο, κάποιοι με τα τρακτέρ τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας ήταν περίπου 5.500 άνθρωποι.

Το απόγευμα το κλίμα ήταν τεταμένο, με τους διαδηλωτές να εκτοξεύουν μπουκάλια και φρούτα στις αστυνομικές δυνάμεις, που απάντησαν με δακρυγόνα.

Ο βασικός στόχος τους: η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία υπέγραψε το Σάββατο στην Παραγουάη την αμφιλεγόμενη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις τέσσερις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη). Οι αγρότες την αποδοκίμασαν ενώ κάποιοι μετέφεραν ένα φέρετρο που είχε γραμμένο το όνομά της.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας εγκατέλειψε», τόνισε η Copa-Cogeca, η οργάνωση που εκπροσωπεί τις κυριότερες συνδικαλιστικές ενώσεις αγροτών.

«Είμαστε πολλοί σήμερα επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για έναν γεωργικό τομέα που θα παράγει στην Ευρώπη», είπε στο πλήθος ο Αρνό Ρουσό, ο πρόεδρος της FNSEA, του μεγαλύτερου γαλλικού αγροτικού συνδικάτου.

Θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να αποφανθούν οι ευρωβουλευτές επί της συμφωνίας με τη Mercosur, όμως αύριο Τετάρτη καλούνται να αποφασίσουν εάν θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (CJUE) το οποίο θα εξετάσει εάν είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Εάν το δικαστήριο αποφανθεί αρνητικά, η συμφωνία δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο εάν τροποποιηθεί.

«Αυτή η (συμφωνία) ελευθέρου εμπορίου μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προσφέρει ευκαιρίες στην Ιταλία και να μειώσει τους δασμούς, όμως θέτει σε κίνδυνο την υγεία όλων», είπε ο 23χρονος Νικολό Κολιοτάσις, αμπελουργός από τη Βενετία και μέλος του Coldiretti, του ιταλικού γεωργικού συνδικάτου.

Η εμπορική συμφωνία θα σημάνει την εισαγωγή στην Ευρώπη τροφίμων που παράγονται «με εντελώς διαφορετικό τρόπο, με περισσότερα φυτοφάρμακα και χωρίς τους ίδιους κανόνες», είπε από την πλευρά του ο Μπατίστ Μαρί, γεωργός από το Μαρν.

Οι αγρότες σκοπεύουν να παραμείνουν στο Στρασβούργο μέχρι την Τετάρτη. «Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους», είπε ο Πιερίκ Ορέλ, ο πρόεδρος του κινήματος Νέων Γεωργών.

Με τη συμφωνία δημιουργείται μια από τις μεγαλύτερες ζώνες ελευθέρου εμπορίου στον κόσμο, με συνολικά 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Η ΕΕ θα είναι σε θέση να εξάγει περισσότερα οχήματα, μηχανήματα, κρασιά και οινοπνευματώδη στη Λατινική Αμερική, ενώ θα διευκολυνθεί η εισαγωγή βόειου κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας.

