Ρωσικά ΜΜΕ: Θετικές οι συνομιλίες Γουίτκοφ-Ντμίτριεφ στο Νταβός

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας RIA Novosti μετέδωσε την Τρίτη ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήρισε «πολύ θετικές» τις συνομιλίες που είχε με τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου Κιρίλ Ντμίτριεφ στο ελβετικό θέρετρο του Νταβός.

«Ήταν πολύ θετικές», φέρεται να δήλωσε ο Γουίτκοφ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ντμίτριεφ στο περιθώριο του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, μαζί με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.



