Ρέθυμνο: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών για τη βιώσιμη μετακίνηση, την κυκλοφοριακή αγωγή και την ασφαλή χρήση οικολογικών μεταφορικών μέσων

Ο Δήμος Ρεθύμνης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με γνώμονα τη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος, προχωρά στην υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα, την κυκλοφοριακή αγωγή και την ασφαλή χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μετακίνησης. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Η δράση, όπως αναφέρει η δημοτική αρχή, θα χρηματοδοτηθεί από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2025» και από ίδιους πόρους του Δήμου. Στόχος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και η διαμόρφωση μιας νέας γενιάς πολιτών που αντιλαμβάνονται την κινητικότητα ως ουσιαστικό στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι αρμόδιοι του δήμου επισημαίνουν ότι «η εκπαίδευση των μαθητών σε ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας αποτελεί θεμέλιο για τη δημιουργία μιας κοινωνίας με υπευθυνότητα, οικολογική συνείδηση και σεβασμό στον δημόσιο χώρο». Μέσω στοχευμένων και βιωματικών δράσεων, καλλιεργούνται στάσεις και συμπεριφορές που προάγουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, μειώνουν την εξάρτηση από ρυπογόνα μέσα και ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και υγιούς μέλλοντος. Η στήριξη της πεζής και ποδηλατικής μετακίνησης, η ασφαλής χρήση μέσων μικροκινητικότητας και η μείωση των ρυπογόνων μεταφορών συνδέονται με την ποιότητα ζωής, τη μείωση εκπομπών CO2, την κλιματική ανθεκτικότητα και την οικοδόμηση ενός υγιούς αστικού περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία του Ρεθύμνου

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε πέντε σχολικές μονάδες του Δήμου: 1ο και 5ο Νηπιαγωγείο, 2ο και 14ο Δημοτικό, καθώς και το 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνης, με τη συμμετοχή άνω των 1.000 μαθητών. Στα Νηπιαγωγεία θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα «Αστεράκια σε κίνηση - Moving Stars», που εισάγει τα παιδιά στις βασικές αρχές της κυκλοφοριακής αγωγής με παιγνιώδη τρόπο. Για τους μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια», με στόχο την υπεύθυνη συμπεριφορά ως πεζοί και επιβάτες. Οι μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα «Ασφαλώς Ποδηλατώ», όπου θα διδαχθούν βασικούς κανόνες και δεξιότητες για ασφαλή ποδηλασία. Για το Γυμνάσιο έχει σχεδιαστεί το πρόγραμμα «Μικρά οχήματα, μεγάλη ευθύνη», με έμφαση στην ορθή χρήση ηλεκτρικών πατινιών και άλλων μικρο-οχημάτων, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπεύθυνης στάσης και της οδικής ασφάλειας. Όλες οι δράσεις περιλαμβάνουν βιωματικά εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, διαδραστικές δραστηριότητες και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Η πρωτοβουλία προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να εξασκηθούν σε ασφαλείς και βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση νέας κυκλοφοριακής και περιβαλλοντικής κουλτούρας. Όπως αναφέρει η δημοτική αρχή, «με τη δράση αυτή, ο Δήμος Ρεθύμνης επενδύει στο μέλλον των παιδιών, προάγοντας την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος».

