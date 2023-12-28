Λογαριασμός
Φλαμίνγκο έκαναν «χριστουγεννιάτικη επίσκεψη» στη Νέα Λάμψακο- Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Καθώς ανήκουν στην κατηγορία των αποδημητικών πτηνών, έκαναν στάση στο το ταξίδι τους στις “Αλυκές Κοπανά,” για να ξεκουρασθούν και να τραφούν.

Χαμόγελα προκαλεί το εντυπωσιακό βίντεο από την «χριστουγεννιάτικη επίσκεψη» φλαμίνγκο στην περιοχή της Νέας Λαμψάκου στην Εύβοια.

Τα πανέμορφα πουλιά, επισκέφτηκαν τις Αλυκές Κοπανά εκμεταλλεύομενα τον καιρό που παραπέμπει περισσότερο σε Άνοιξη και η παρουσία τους με φόντο τα πανέμορφα ηλιοβασιλέματα και την χρυσοκιτρινοκόκκινη Ανατολή χάρισε μοναδικά στιγμιότυπα.

Καθώς ανήκουν στην κατηγορία των αποδημητικών πτηνών, έκαναν στάση στο το ταξίδι τους στις “Αλυκές Κοπανά,” για να ξεκουρασθούν και να τραφούν.

