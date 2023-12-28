Φλαμίνγκο έκαναν «χριστουγεννιάτικη επίσκεψη» στη Νέα Λάμψακο

Χαμόγελα προκαλεί το εντυπωσιακό βίντεο από την «χριστουγεννιάτικη επίσκεψη» φλαμίνγκο στην περιοχή της Νέας Λαμψάκου στην Εύβοια.
Τα πανέμορφα πουλιά, επισκέφτηκαν τις Αλυκές Κοπανά εκμεταλλεύομενα τον καιρό που παραπέμπει περισσότερο σε Άνοιξη και η παρουσία τους με φόντο τα πανέμορφα ηλιοβασιλέματα και την χρυσοκιτρινοκόκκινη Ανατολή χάρισε μοναδικά στιγμιότυπα.
Καθώς ανήκουν στην κατηγορία των αποδημητικών πτηνών, έκαναν στάση στο το ταξίδι τους στις “Αλυκές Κοπανά,” για να ξεκουρασθούν και να τραφούν.
- Αρκούδα παγιδεύτηκε σε παράνομη θηλιά για αγριογούρουνα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση διάσωσης
- Το πρώτο πάρκο σκύλων με ανακυκλώσιμα υλικά στον δήμο Καλαμαριάς
- Meteo: Πώς επηρεάζουν τα καιρικά φαινόμενα σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο - 285 νεκροί από το 2000 έως το 2023 στην Ελλάδα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.