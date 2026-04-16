Οι διασώστες στη Γερμανία ξεκίνησαν την Πέμπτη, 16 Απριλίου, μια περίπλοκη επιχείρηση για να σώσουν μια άρρωστη φάλαινα που έχει προσαράξει επανειλημμένα στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον σε όλη τη χώρα εδώ και εβδομάδες.

Η φάλαινα, που τα τοπικά μέσα έχουν ονομάσει Timmy, βρίσκεται σε ρηχά νερά κοντά στην ανατολική γερμανική πόλη Βίσμαρ και έχει σχεδόν πάψει να κινείται τις τελευταίες ημέρες. Πολλοί φοβούνται ότι ενδέχεται να πεθάνει σύντομα.

Ο Timmy εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην περιοχή στις 3 Μαρτίου. Δεν είναι σαφές γιατί βρέθηκε στη Βαλτική Θάλασσα, μακριά από το φυσικό του περιβάλλον. Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι μπορεί να έχασε τον προσανατολισμό του, ακολουθώντας ένα κοπάδι ρέγγας ή κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης.

Οι πιθανότητες να βρει μόνος του τον δρόμο πίσω προς τη Βόρεια Θάλασσα, μια διαδρομή εκατοντάδων χιλιομέτρων, και κατόπιν στον Ατλαντικό Ωκεανό θεωρούνται περιορισμένες.

Αποτυχημένες προηγούμενες προσπάθειες

Προηγούμενες απόπειρες διάσωσης, με τη βοήθεια αστυνομικών σκαφών, εκσκαφέων και φουσκωτών, κατάφεραν προσωρινά να τον απεγκλωβίσουν. Ωστόσο, η φάλαινα, μήκους 12 έως 15 μέτρων, δεν μπόρεσε να επιστρέψει στη Βόρεια Θάλασσα και προσαράξε ξανά, ενώ η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν συνεχώς εξελίξεις, ακόμη και μέσω ζωντανών μεταδόσεων, ενώ δημοσιεύουν ενημερώσεις για την υγεία του ζώου, όπως η επιδείνωση της κατάστασης του δέρματός του λόγω της χαμηλής αλατότητας της Βαλτικής.

Ακτιβιστές έχουν πραγματοποιήσει διαμαρτυρίες στην παραλία του Βίσμαρ ζητώντας τη διάσωση της φάλαινας, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ξεσπάσει έντονη συζήτηση για το αν πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες ή να αφεθεί το ζώο να πεθάνει χωρίς παρέμβαση.

Σχέδιο διάσωσης με αερόσακους

Το ενδιαφέρον του κοινού είναι τόσο μεγάλο που η αστυνομία έχει δημιουργήσει ζώνη αποκλεισμού 500 μέτρων για να αποτρέψει την προσέγγιση πολιτών που θα μπορούσαν να στρεσάρουν περαιτέρω το ζώο. Παρ’ όλα αυτά, μια 67χρονη γυναίκα επιχείρησε να πλησιάσει τη φάλαινα πηδώντας από σκάφος, πριν την σταματήσουν οι αρχές.

Οι ειδικοί έχουν πλέον καταρτίσει ένα σύνθετο σχέδιο: να χρησιμοποιηθούν αερόσακοι για την ανύψωση της φάλαινας πάνω σε έναν μουσαμά, ο οποίος θα στερεωθεί σε δύο πλωτές εξέδρες και θα συνδεθεί με ρυμουλκό.

Οι τοπικές αρχές ενέκριναν ιδιωτική πρωτοβουλία για τη μεταφορά της φάλαινας πίσω στη Βόρεια Θάλασσα και ενδεχομένως στον Ατλαντικό Ωκεανό. Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο, το ρυμουλκό με τον Timmy θα έχει αποπλεύσει από τη Βαλτική μέχρι την Παρασκευή.

«Δεν είναι δραστήριος ούτε ευκίνητος, αλλά δείχνει ότι υπάρχει ακόμα ζωή μέσα του», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, Τιλ Μπάκχαους. «Έχει υποστεί σοβαρές βλάβες, αυτό είναι βέβαιο».

Η Greenpeace, που είχε συμμετάσχει σε προηγούμενες επιχειρήσεις, δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει το νέο σχέδιο διάσωσης, εκτιμώντας ότι η φάλαινα είναι ήδη βαριά άρρωστη και εξαντλημένη.



Πηγή: skai.gr

