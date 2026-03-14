Όπου υπάρχει Ελλάδα: Η σπάνια εμφάνιση φάλαινας στον Παγασητικό που έγινε viral

Μια σπάνια και εντυπωσιακή εμφάνιση μιας μεγάλης φάλαινας καταγράφηκε στον Παγασητικό Κόλπο, κοντά στον Βόλο, τον Ιανουάριο του 2026.

Ερασιτέχνες ψαράδες της περιοχής ήρθαν σε απόσταση αναπνοής από το θηλαστικό και κατέγραψαν viral βίντεο που δείχνει το μέγεθος του ζώου δίπλα στη βάρκα τους. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνάντησε έναν από τους ψαράδες, που μίλησε για την εμπειρία του.

