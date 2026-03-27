Μια καμπούρα φάλαινα απεγκλωβίστηκε από μια αμμονησίδα κοντά στη γερμανική παραθαλάσσια πόλη Λούμπεκ, μετά από μια σειρά προσπαθειών διάσωσης.

Οι ομάδες διάσωσης δηλώνουν ότι η φάλαινα κολυμπά πλέον σε βαθύτερα νερά, 300 μέτρα ανοιχτά της ακτής στον κόλπο του Λούμπεκ, και ελπίζουν ότι στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την ανοιχτή θάλασσα.

Πώς έγινε η διάσωση

Η φάλαινα, η οποία έχει μήκος περίπου 12-15 μέτρα, εντοπίστηκε για πρώτη φορά εγκλωβισμένη κοντά στο θέρετρο Timmendorfer Strand την περασμένη Δευτέρα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας έγιναν αρκετές προσπάθειες για την απελευθέρωσή της.

Ο βιολόγος Robert Marc Lehmann δήλωσε ότι το θηλαστικό ανέκτησε τις δυνάμεις του κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατάφερε να απελευθερωθεί μόνο του.

Οι αναφορές με το πρώτο φως της ημέρας ότι η φάλαινα είχε απομακρυνθεί από την αμμονησίδα επιβεβαιώθηκαν από την Stephanie Gross, από το Ινστιτούτο Έρευνας Επίγειας και Υδρόβιας Άγριας Ζωής, η οποία ανέφερε ότι ένας συνάδελφός της βρισκόταν σε φουσκωτό σκάφος δίπλα στο θηλαστικό.

Τελικά, την Πέμπτη επιστρατεύτηκαν δύο εκσκαφείς για να διανοίξουν ένα κανάλι ώστε να μπορέσει η φάλαινα να κολυμπήσει προς βαθύτερα νερά, ενώ οι ομάδες διάσωσης εργάζονταν μέχρι αργά το βράδυ υπό το φως προβολέων για να τη σώσουν.

Μέχρι νωρίς το βράδυ, οι ελπίδες είχαν αυξηθεί καθώς η φάλαινα είχε γίνει πιο δραστήρια. Ο Lehmann, ο οποίος προσπάθησε να καθοδηγήσει τη φάλαινα προς το κανάλι την Πέμπτη, τόνισε ότι το θηλαστικό δεν είναι ακόμη ασφαλές και είναι κρίσιμο να παραμείνει σε ανοιχτά νερά και τελικά να κολυμπήσει προς την ευρύτερη Βαλτική Θάλασσα.

Η Stephanie Gross δήλωσε νωρίς την Παρασκευή ότι η φάλαινα συνοδεύεται από αρκετά σκάφη, συμπεριλαμβανομένου αυτού της ακτοφυλακής.

Οι διασώστες δεν κατάφεραν να τοποθετήσουν συσκευή εντοπισμού στο δέρμα της λόγω της κακής της κατάστασης, ενώ ένα κομμάτι διχτυού είναι σφηνωμένο στο στόμα της.

Ωστόσο, ο τοπικός δήμαρχος Sven Partheil-Böhnke δήλωσε κατενθουσιασμένος που η φάλαινα κατάφερε να απελευθερωθεί, ενώ οι ειδικοί είναι αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσει να κολυμπά βόρεια με κατεύθυνση τη Δανία.

Ακόμη και αν η φάλαινα φτάσει στην ανοιχτή Βαλτική, οι διασώστες πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσει τη διαδρομή της προς τη Βόρεια Θάλασσα και στη συνέχεια στον Ατλαντικό προτού φτάσει στο φυσικό της περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

