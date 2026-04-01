Οι διασώστες δήλωσαν την Τετάρτη, 1/4, ότι εγκατέλειψαν τις ελπίδες για τη μεγάπτερη φάλαινα που έχει παγιδευτεί επανειλημμένα στη γερμανική ακτή της Βαλτικής Θάλασσας και πλέον εκτιμούν ότι θα πεθάνει στο σημείο όπου βρίσκεται.

Το κήτος μπήκε την Τρίτη σε έναν όρμο στο μικρό νησί Poel, κοντά στο λιμάνι του Wismar, και παγιδεύτηκε ξανά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε διασωθεί από ακόμη πιο ρηχά νερά στο Timmendorfer Strand, με τη βοήθεια εκσκαφέα, όμως σύντομα αντιμετώπισε νέα προβλήματα.

Τις τελευταίες ημέρες, οι αρχές ακολούθησαν στρατηγική ελάχιστης παρέμβασης, προσπαθώντας να προσφέρουν στο εξαντλημένο ζώο ηρεμία ώστε να ανακτήσει δυνάμεις και να απομακρυνθεί μόνο του, ενώ κατά διαστήματα το πλησίαζαν με σκάφη για να το ενθαρρύνουν να κινηθεί.

Ο Μπούρκχαρντ Μπάσεκ, επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Ωκεανού της Γερμανίας και συντονιστής της επιχείρησης, δήλωσε ότι η φάλαινα ανέπνεε με πολύ ακανόνιστα διαστήματα, ενώ φωτογραφίες από drone έδειχναν ελάχιστη δραστηριότητα στο ίζημα κάτω από το σώμα της, μήκους 12–15 μέτρων. Αντιδρούσε ελάχιστα όταν την πλησίαζαν.

Παρότι παρουσίασε μικρή κινητικότητα όταν οι διασώστες απομακρύνθηκαν, «δεν πρόκειται για δραστηριότητα που μας δίνει ελπίδα», είπε, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ζώο θα πεθάνει εκεί».

Αν και σε δύο προηγούμενες περιπτώσεις είχε καταφέρει να απελευθερωθεί, τώρα είναι πιο αδύναμο και αντιμετωπίζει και πτώση της στάθμης του νερού, γεγονός που μειώνει δραματικά τις πιθανότητες διαφυγής. «Η προσέγγιση της μέγιστης ηρεμίας και του σεβασμού προς τη φύση απαιτεί κάποια στιγμή να την αφήσουμε», σημείωσε.

Η υπόθεση συγκίνησε τη γερμανική κοινή γνώμη, με τα μέσα ενημέρωσης να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη. Η φάλαινα απέκτησε το παρατσούκλι «Timmy» κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής της στις ακτές.

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην περιοχή στις 3 Μαρτίου. Δεν είναι σαφές γιατί βρέθηκε στη Βαλτική Θάλασσα, η οποία απέχει πολύ από το φυσικό της περιβάλλον. Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι μπορεί να αποπροσανατολίστηκε ακολουθώντας κοπάδι ρεγγών ή κατά τη διάρκεια μετανάστευσης.

Ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες, οι πιθανότητες να βρει τον δρόμο της προς τη Βόρεια Θάλασσα, και στη συνέχεια στον Ατλαντικό Ωκεανό, ήταν πολύ περιορισμένες, καθώς πρόκειται για διαδρομή εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Πηγή: skai.gr

