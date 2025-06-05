Το δροσερό ξεκίνημα του Ιουνίου στη Βόρεια Ευρώπη πρόκειται να δώσει τη θέση του σε ένα καλοκαίρι με ακραία καιρικά φαινόμενα, αναστατώνοντας τις αγορές ενέργειας που εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την ηλιακή και την αιολική ενέργεια.

Θερμές αέριες μάζες προβλέπεται να κάνουν την εμφάνισή τους αργότερα αυτό το μήνα, φέρνοντας τον κίνδυνο καύσωνα αυτό το καλοκαίρι μετά από μια ασυνήθιστα ξηρή και ηλιόλουστη άνοιξη. Κάτι τέτοιο θα αυξήσει τη ζήτηση ενέργειας για ψύξη, αν και ο αντίκτυπος στις τιμές του φυσικού αερίου θα εξαρτηθεί επίσης από την αύξηση της ηλιακής παραγωγής και τα επίπεδα πυρηνικής παραγωγής στη Γαλλία.

«Αυτό το καλοκαίρι φαίνεται να είναι ένα καλοκαίρι με αρκετό αντίκτυπο στην ενέργεια», δήλωσε ο Andrew Pedrini, μετεωρολόγος της Atmospheric G2. «Θα ακούσουμε πολλά για ακραία φαινόμενα», τόνισε.

Νοτιότερα, η Μεσόγειος βιώνει ήδη ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή, με τις θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν σχεδόν τους 39 βαθμούς Κελσίου στη Σεβίλλη στις 30 Μαΐου, τη θερμότερη ημέρα στην Ισπανία για τον Μάϊο από το 1950. Μαζί με τα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη, η περιοχή αυτή είναι πιθανό να βιώσει την πιο ακραία ζέστη αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με την Atmospheric G2 και το MetDesk.

Ακόμα και οι Σκανδιναβικές χώρες αναμένεται να παρουσιάσουν θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων.

Τι προβλέπουν για το φετινό καλοκαίρι οι ειδικοί

Οι υψηλές θερμοκρασίες τον Ιούνιο αναμένεται να παραταθούν και να επαναληφθούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με τα μοντέλα πρόβλεψης. Επιπλέον, η παραγωγή αιολικής ενέργειας θα μειωθεί, ενώ η παραγωγή ηλιακής ενέργειας θα εκτοξευθεί σε υψηλά επίπεδα, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Πολλοί βασικοί ποταμοί σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ρήνου, έχουν ανακάμψει από τα χαμηλά επίπεδα στάθμης που προκάλεσαν οι ζεστές, ξηρές περίοδοι φέτος την άνοιξη.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και το λιώσιμο του χιονιού έχουν ανεβάσει τα επίπεδα των ποταμών, μετά από μια ξηρή, ζεστή άνοιξη, αλλά η ακραία ζέστη θα μπορούσε να αντιστρέψει την κατάσταση, ιδίως στις Άλπεις, όπου τα επίπεδα των υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων στην Ελβετία είναι πολύ χαμηλότερα από το κανονικό.

«Οι κίνδυνοι που προκύπτουν για την υδροηλεκτρική ενέργεια λόγω ξηρασίας παραμένουν», σύμφωνα με σημείωμα της Inspired Plc.

«Τους επόμενους μήνες θα το δούμε αυτό να διαδραματίζεται σε πραγματικό χρόνο, αν δούμε θερμές ήρεμες ημέρες, τότε η μείωση της αιολικής παραγωγής θα σημαίνει ότι το φυσικό αέριο θα κληθεί να καλύψει τη ζήτηση ψύξης», δήλωσε ο Nick Campbell, διευθύνων σύμβουλος της Inspired. «Αυτό θα ανεβάσει το κόστος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι προβλέψεις για τη νεφοκάλυψη είναι ασυνήθιστα χαμηλές σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας την προοπτική για ρεκόρ ηλιοφάνειας και ηλιακής παραγωγής, ιδίως στα νοτιοανατολικά.

«Αυτό είναι ένα πραγματικά ισχυρό σήμα», δήλωσε ο Τοντ Κρόφορντ, αντιπρόεδρος μετεωρολογίας της Atmospheric G2. «Δεν έχω δει τέτοιο σήμα από τα μοντέλα».

Οι έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα εξετάζουν προσεκτικά τις εξελίξεις καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς η αυξανόμενη εξάρτηση της Ευρώπης από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει ενισχύσει τον ρόλο των μεταβολών του καιρού, σύμφωνα με τον Marco Saalfrank, επικεφαλής των εμπορικών συναλλαγών στην ηπειρωτική Ευρώπη στην ελβετική εταιρεία κοινής ωφέλειας Axpo Holding AG.

«Ως αποτέλεσμα, τα καιρικά φαινόμενα έχουν πλέον πιο άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά», δήλωσε ο Saalfrank σε συνέντευξή του.

