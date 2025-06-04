Τήνος: Όταν η αειφορία συναντά τη φιλοξενία

H ιδέα του Eco lodge ξεκίνησε με σκοπό την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού στο νησί της Τήνου και την προώθηση μιας άλλης ματιάς στο τρόπο που εμπλεκόμαστε με το περιβάλλον γύρω μας.

Η Μαρίλια και ο Νίκος είναι περιβαλλοντολόγοι και ζουν εδώ και 12 χρόνια στη νησί, δημιουργώντας ένα οικολογικό κατάλυμα που σχεδιάστηκε με βάση την αυτονομία, την αειφορία και τη βιωσιμότητα. Με άλλα λόγια, ο τουρισμός… αλλιώς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.