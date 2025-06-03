Αντιμέτωπη με το πρώτο επίμονο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού είναι η Ελλάδα, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν θερμοκρασίες, τοπικά, έως και 37 βαθμούς τις επόμενες ημέρες.

«Αυτή η εβδομάδα είναι μια ζεστή εβδομάδα. Να υπενθυμίσουμε καταρχάς ότι στις αρχές Ιουνίου οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας κανονικά είναι στα όρια των 30 με 31 βαθμών. Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες και μέχρι του Αγίου Πνεύματος, όπως δείχνουν τα στοιχεία μας, να έχουμε ψηλές τιμές, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35-36 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Ίσως και τοπικά, σε μεμονωμένες περιοχές, να δούμε και 37 βαθμούς. Είναι επομένως θερμοκρασίες, οι οποίες είναι 4 με 6 έξι βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αλλά δεν είναι καύσωνας» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr).

«Προσοχή στις ευπαθείς ομάδες» - Πώς θα είναι η θερμοκρασία στη θάλασσα

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο πρόκειται για ένα κύμα ζέστης παρατεταμένης διάρκειας το οποίο θα είναι το πρώτο του φετινού καλοκαιρού. «Δεν είμαστε ακόμα εγκλιματισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Να θυμίσουμε ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Επομένως χρειάζεται λίγη προσοχή στα πιο ευαίσθητα τμήματα του πληθυσμού, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όσον αφορά τη θάλασσα, σταδιακά η θερμοκρασία της ανεβαίνει. Είναι ακόμα σχετικά κρύα, βέβαια, για τους περισσότερους. Προφανώς, οι συνθήκες στην παραλία είναι ιδανικές. Αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι επειδή θα έχουμε παρατεταμένη ζέστη, σταδιακά θα ανεβαίνει και η θερμοκρασία του νερού και επομένως θα γίνεται και πιο εύκολη η πρόσβαση μας μέσα στη θάλασσα» λέει κλείνοντας ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Ο καιρός της Τετάρτης

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, η θερμοκρασία θα πάρει την «ανηφόρα» αύριο, με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 4 Ιουνίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, με εντονότερα φαινόμενα στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά και στο Αιγαίο θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 32-34, στη Θεσσαλία από 15 έως 33-35 βαθμούς, στην Ήπειρο από 14 έως 29-30, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 32-34 βαθμούς, στα Επτάνησα από 15 έως 28-30 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 15 έως 31-33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά στα νότια τμήματα 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου θα επικρατήσει δυτικό ρεύμα με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32-34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31-32 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

