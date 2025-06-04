Το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τις χώρες μέλη να συμβάλουν στην εξοικονόμηση νερού σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τουλάχιστον 10% έως το 2030, καθώς το μπλοκ προετοιμάζεται για τις επιδεινούμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο στόχος - ο οποίος δεν είναι νομικά δεσμευτικός - αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής της ΕΕ για το νερό, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη και αποσκοπεί στην αποκατάσταση ενός υδάτινου κύκλου που έχει «πληγεί βαθιά» από τη ρύπανση, την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Σε ξεχωριστή σύσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τις χώρες της ΕΕ να «θέσουν τους δικούς τους στόχους για την εξοικονόμηση του νερού, με βάση τις εθνικές τους συνθήκες».

Η σύσταση έρχεται, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα που σχετίζονται με το νερό, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης από PFAS και νιτρικά άλατα, των διαρροών στις υποδομές, των σοβαρότερων ξηρασιών και των μεγαλύτερης έντασης βροχοπτώσεων.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα μέλη της ΕΕ για την «ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τους στόχους αποδοτικότητας του νερού», η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των χωρών, των περιφερειών και των τομέων. Σε μια αναθεώρηση της στρατηγικής το 2027, η Επιτροπή θα αναπτύξει «κοινά σημεία αναφοράς».

Ερωτηθείσα σχετικά με το σκεπτικό πίσω από τον μη δεσμευτικό στόχο του 10%, η Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ Jessika Roswall δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Για μένα, είναι προφανές ότι πρέπει να έχουμε κάποιους κοινούς στόχους - αλλά επίσης [να έχουμε] μεγάλη επίγνωση ότι η κατάσταση είναι πολύ, πολύ διαφορετική σε διαφορετικά κράτη μέλη, σε διαφορετικές περιοχές».

Η Επίτροπος επικαλέστηκε μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η οποία δημοσιεύθηκε επίσης σήμερα και η οποία παρουσιάζει τους «βασικούς τομείς» με δυνατότητες εξοικονόμησης νερού, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, η γεωργία και η δημόσια ύδρευση.

Η στρατηγική της Επιτροπής δεν σηματοδοτεί νέους νόμους σχετικά με τη χρήση του νερού ή τους υδάτινους ρύπους, όπως τα PFAS και τα νιτρικά άλατα. Υπάρχει ήδη «αρκετή νομοθεσία» για τη βιώσιμη χρήση του νερού, υποστήριξε η Roswall, προσθέτοντας ότι «πρέπει να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή».

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα στηρίξει τη στρατηγική για το νερό με χρηματοδότηση άνω των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2025 έως το 2027, μεταξύ άλλων για «μεγάλες υποδομές και λύσεις που βασίζονται στη φύση».

Η Επιτροπή θα αναλάβει επίσης μια πρωτοβουλία για την «επίτευξη τεχνολογικής επανάστασης» αναφορικά με τον καθαρισμό της ρύπανσης από PFAS και άλλες ανθεκτικές χημικές ουσίες.

Αυτή είναι μια αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο της στρατηγικής, το οποίο προέβλεπε έναν «μηχανισμό στήριξης» για την αποκατάσταση της ρύπανσης από PFAS και άλλα χημικά και μια «σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τον εντοπισμό και την απομάκρυνσή τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.